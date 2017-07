LIVESCORE Simona Halep vs Shuai Peng 5-4

Simonamentine ritmul bun de joc si isi castiga lejer serviciul, cendand un singur punct adversarei. Este 4-4.Shuai intrerupe seria de game-uri castigate de Simona si trece din nou in avantajSimona serveste foarte bine si nu o lasa pe adversara sa isi faca jocul. Este egalitate, 3-3Jucatorea noastra reuseste un game alb pe serviciul adversareiChinezoaica fructifica prima minge de break pe care o are si se distanteaza la 3-1. Halep este pusa in dificultate de Peng, care loveste puternic, iar mingile cad foarte aproape de linia de fund a terenuluiShuai Peng isi castiga game-ul de serviciu, insa cu ceva emotii. Halep a fost cea care condus de data aceasta cu 30-0, dar chinezoaica a reusit sa revinaSimona revine de la 0-30 si egaleazascorul pe tabelaShuai Peng incepe in forta meciul, cu un game castigat la zeroMeciul a inceput cu jucatoarea din China la serviciuHalep si Peng se afla la incalzire.Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana acum.Cea mai buna performanta la Wimbledon a chinezoiacei este calificarea in optimi, in 2011, 2012 si 2014. Fosta ocupanta a locului 14 in 2011, ea a jucat o semifinala la US Open in 2014. Peng a fost lider mondial la dublu, proba in care s-a impus la Roland Garros, in 2014 si la Wimbledon, in 2013.Data nasterii: 27 septembrie 1991 - 8 ianuarie 1986Locul Nasterii: Constanta, Romania -Resedinta: Constanta, Romania -Inaltime: 1,68 metri - 1.77 metriGreutate: 59,9 kg - 61.2 kgAmbele sunt jucatoare de mana dreaptaLocul in clasamentul WTA: 2 - 37Clasamentul de dublu: 76 - 13Bani castigati in 2017: $2,940,062 vs $591,458Bani castigati din tenis: $18,400,850 - $8,056,497Victorii/ infrangeri in WTA: 385/177 vs 441/281Victorii/ infrangeri in 2017: 28/8 vs 26/14Titluri WTA in 2017: 1-0Titluri: 15-1.Turul I: Simona Halep vs Marina Erakovic (Noua Zeelenada, 129 WTA), scor 6-4, 6-1, dupa o ora si 13 minuteTurul II: Simona Halep vs Beatriz Haddad Maia (Brazilia, 96 WTA), scor 7-5, 6-3, dupa o ora si 30 minute.Turul I: Shuai Peng vs Marketa Vondrousova (Cehia, 79 WTA), scor 6-7(5), 6-0, 6-4, dupa doua ore si 6 minuteTurul II: Shuai Peng vs Carla Suarez-Navarro (Spania, 27 WTA), scor 6-2, 6-2, dupa o ora si 4 minute.2011 - Turul II: eliminata de Serena Williams (SUA), scor 3-6, 6-2, 6-12012 - Turul I: eliminata de Anabel Medina Garrigues (Spania), scor 3-6, 6-1, 6-22013 - Turul II: eliminata de Na Li (China), scor 6-2, 1-6, 6-02014 - Semifinale: eliminata de Eugenie Bouchard (Canada), scor 7-6(5), 6-22015 - Turul I: eliminata de Jana Cepelova (Slovacia), scor 5-7, 6-4, 6-32016 - Sferturi: eliminata de Angelique Kerber, scor 7-5, 7-6(22004, Turul I: eliminata de Silvia Farina Elia (Italia), scor 6-0, 6-42006, Turul III: eliminata de Flavia Pennetta (Italia), scor 6-2, 6-32007, Turul I: eliminata de Hana Sromova (Cehia), scor 6-4, 6-42008, Turul III: eliminata de Alla Kudryavtseva (Rusia), scor 6-3, 1-6, 6-42009, Turul II: eliminata de Agnieszka Radwanska (Polonia), scor 6-2, 6-7(6), 9-72011, Optimi: eliminata de Maria Sharapova (Rusia), scor 6-4, 6-22012, Optimi: eliminata de Maria Kirilenko (Rusia), scor 6-1, 6-7(6), 6-32013, Turul II: eliminata de Marina Erakovic (Noua Zeelanda), scor 7-6(6), 6-22014, Optimi: eliminata de Petra Kvitova (Cehia), scor 6-3, 6-22016, Turul I: eliminata de Sloane Stephens (SUA), scor 7-6(5), 6-2.