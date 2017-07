Wimbledon: Monica Niculescu si Hao-Ching Chan s-au calificat in turul trei al probei de dublu

Niculescu si Chan s-au impus intr-o ora si 9 minute.Romanca si-a egalat cea mai buna performanta a sa la Wimbledon in proba de dublu, optimi de finala, reusita in 2009.In turul urmator, Niculescu si Chan vor intalni perechea invingatoare dintre Lara Arruabarrena/Arantxa Parra Santonja (Spania) si Beatriz Haddad Maria/ Anja Konjuh (Brazilia/Croatia).Niculescu si Chan si-au asigurat un cec de 26.500 de lire sterline si cate 240 de puncte WTA in clasamentul de dublu.