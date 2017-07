Presa internationala despre accidentarea suferita de Bethanie Mattek-Sands: "A inceput sa strige dupa ajutor, iar adversara Sorana Cirstea a sarit fileul pentru a o ajuta"

"Mattek-Sands, 32 de ani, putea fi auzita plangand si strigand dupa ajutor inainte sa primeasca ingrijiri si sa fie transportata la spital. (...) Tipetele lui Mattek-Sands i-au miscat vizibil pe multi dintre spectatori, iar multi au plecat cand a devenit clar ca meciul era gata. Partenera de dublu a lui Mattek-Sands a venit la teren si era foarte trista, inainte sa joace meciul de simplu cu Shelby Rogers (pe care l-a pierdut).Drumul dintre terenurile 16 si 17 a fost eliberat de politie. Sportiva a fost dusa la ambulanta la ora locala 17:10, iar ambulanta a plecat de la teren la 17:25", au scris cei de la"Ea putea fi auzita plangand si strigand dupa ajutor, chiar si dupa ce personalul medical a ajuns, iar publicul a inceput sa se disperseze, dupa ce a devenit clar ca meciul s-a incheiat", noteaza si"Americanca Bethanie Mattek-Sands, care a primit un wild card la acest turneu, a suferit o accidentare grava la genunchiul drept in timpul unui schimb de mingi cu Sorana Cirstea si a fost fortata sa se retraga. Mattek-Sands a fost scoasa pe targa de pe teren si dusa direct la spital, dupa incident. (...) Cirstea a venit de partea cealalta a fileului pentru a o ajuta cum putea, dar tot ce a putut face a fost sa astepte. Mattek-Sands a ramas intinsa pe teren, neputand sa se ridice pana la venirea personalului medical.Lucie Safarova, partenera sa de dublu in varsta de 32 de ani, a fost vazuta plangand in apropierea terenului, in timp ce colega sa era chinuta de durere. Ea a fost consolata si imbratisata de majoritatea celor care au asistat la scena", a notat"Vizibil deranjata, Mattek-Sands a urlat dupa ajutor in timp ce era intinsa pe iarba, in fata spectatorilor ingroziti. Ea a fost ajutata de paramedici pe teren, in timp ce ambulanta era pregatita sa o primeasca", au precizat cei de la"Ea a cazut pe teren si a inceput sa strige dupa ajutor, in timp ce adversara Sorana Cirstea a sarit fileul pentru a o ajuta. Dar romanca nici macar nu putea sa priveasca, acoperindu-si gura cu mana, dupa ce a observat-o pe adversara. Mattek-Sands a fost transportata la spital dupa ce a primit tratament timp de 25 de minute", scrie pe site-ul celor de la"O accidentarea devastatoare la genunchi i-a incheiat lui Bethanie Mattek-Sands campania de la Wimbledon, dupa ce a cazut pe teren in timpul meciului impotriva Soranei Cirstea. A fost dur sa vedem cum parcursul ei la simplu se incheie, dar este mult mai dezamagitor ca si-a incheiat turneul de dublu, acolo unde ea si Lucie Safarova urmareau sa realizeze Grand Slam-ul carierei (cele doua veneau dupa titluri cucerite impreuna la US Open 2016, Australian Open 2017 si Roland Garros 2017). Campioana de Grand Slam de cinci ori la dublu, ea era favorita principala alaturi de cehoaica", se arata si in stirea postata pe"Accidentul groaznic suferit de Mattek-Sands a bulversat turneul de la Wimbledon. Nimanui nu i-a pasat de altceva dupa acest episod", au scris si francezii de laBethanie Mattek-Sands s-a accidentat in debutul setului decisiv al meciului cu Sorana Cirstea, la 40-15 pentru romanca. Mattek-Sands a venit la fileu sa salveze o minge, a alunecat si s-a accidentat grav la genunchiul drept. Prima care i-a venit in ajutor a fost Sorana Cirstea, care a sarit peste fileu imediat ce Bethanie a inceput sa tipe de durere. Romanca a izbucnit in lacrimi cand a vazut ce i s-a intamplat adversarei.Imediat langa Bethanie Mattek-Sands a sosit si sotul acesteia, iar Sorana a tinut-o de mana pe americanca, incercand sa o linisteasca.La marginea terenului a venit si cehoiaca Lucie Safarova, partenera de dublu a americancei, cele doua fiind favorite la Wimbledon. Safarova a inceput sa planga in momentul in care a vazut accidentarea partenerei sale.Bethanie Mattek-Sands se afla pe locul 1 in ierarhia WTA de dublu si are in palmares 5 turnee de Grand Slam: Australian Open (2015, 2017), Roland Garros (2015, 2017), US Open (2016).In 2012, Bethanie a castigat proba de dublu mixt de la Australian Open, avandu-l partener pe Horia Tecau.La simplu, americanca ocupa pozitia 103 si n-are niciun turneu castigat.