Wimbledon (m): Novak Djokovic si Roger Federer, calificati la pas in turul al treilea

Sebastian Ofner (Austria) - 17-Jack Sock (SUA) 6-3 6-4 3-6 2-6 6-225-Albert Ramos (Spania) - Andrey Rublev (Rusia) 7-5 6-7(6) 4-6 6-3 6-4Jared Donaldson (SUA) - 32-Paolo Lorenzi (Italia) 6-4 7-6(0) 6-7(0) 6-23-Roger Federer (Elvetia) - Dusan Lajovic (Serbia) 7-6(0) 6-3 6-210-Alexander Zverev (Germania) - Frances Tiafoe (SUA) 6-3 6-4 6-36-Milos Raonic (Canada) - Mikhail Youzhny (Rusia) 3-6 7-6(7) 6-4 7-511-Tomas Berdych (Cehia) - Ryan Harrison (SUA) 6-4 6-3 6-7(8) 6-38-Dominic Thiem (Austria) - Gilles Simon (Franta) 5-7 6-4 6-2 6-4Adrian Mannarino (Franta) - Yuichi Sugita (Japonia) 6-1 5-7 4-6 7-6(2) 6-2Ernests Gulbis (Letonia) - 29-Juan Martin del Potro (Argentina) 6-4 6-4 7-6(3)Dudi Sela (Israel) - 23-John Isner (SUA) 6-7(5) 7-6(5) 5-7 7-6(5) 6-315-Gael Monfils (Franta) - Kyle Edmund (Marea Britanie) 7-6(1) 6-4 6-427-Mischa Zverev (Germania) - Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-1 6-2 2-6 3-6 6-42-Novak Djokovic (Serbia) - Adam Pavlasek (Cehia) 6-2 6-2 6-113-Grigor Dimitrov (Bulgaria) - Marcos Baghdatis (Cipru) 6-3 6-2 6-1David Ferrer (Spania) - Steve Darcis (Belgia) 3-0 (abandon Darcis).Conform organizatorilor, turneul de Grand Slam de la Wimbledon este transmis de peste, fiind urmarit de aproximativde oameni din. In Romania, competitia va putea fi urmarita in direct pePrima editie a competitiei londoneze a avut loc in anu, concursul fiind destinat. Au fost 22 de jucatori, fiecare platind. Turneul a fost castigat de, un jucator de cricket din Surrey, in varsta de 27 de ani. El l-a invins in finala pe William Marshall in trei seturi, scor 6-1, 6-2, 6-4, in doar 48 de minute.Din anulau fost adaugate, iar in 1913 au avut loc primele competitii laDe asemenea,, iar. La fel ca si in cazul celorlalte turnee de Grand Slam, Wimbledon-ul era destinat doar amatorilor pana in 1968, atunci cand a debutat "era Open".Trei sportivi impart prima pozitie atunci cand vine vorba de numarul de titluri cucerite la Wimbledon.a castigat de sapte ori trofeul inainte de era Open (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889), in timp cer au reusit aceasta performanta in era Open. Americanul s-a impus in anii: 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 si 2000, iar elvetianul in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 si 2012.