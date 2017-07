Wimbledon (f): Kerber, Radwanska si Muguruza, in turul trei/ Pliskova si Mladenovic, eliminate

5-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-3 6-4Shelby Rogers (SUA) - 32-Lucie Safarova (Cehia) 6-7(4) 6-4 6-31-Angelique Kerber (Germania) - Kirsten Flipkens (Belgia) 7-5 7-519-Timea Bacsinszky (Elvetia) - Kristina Kucova (Slovacia) 6-1 6-0Anett Kontaveit (Estonia) - 29-Daria Kasatkina (Rusia) 6-3 6-2Petra Martic (Croatia) - Denisa Allertova (Cehia) 6-1 6-414-Garbine Muguruza Blanco (Spania) - Yanina Wickmayer (Belgia) 6-2 6-4Zarina Diyas (Kazakhstan) - Arina Rodionova (Australia) 6-4 7-6(4)Alison Riske (SUA) - 12-Kristina Mladenovic (Franta) 2-6 6-4 6-49-Agnieszka Radwanska (Polonia) - Christina McHale (SUA) 5-7 7-6(7) 6-3Lesia Tsurenko (Ucraina) - Viktorija Golubic (Elvetia) 6-1 2-6 6-3Polona Hercog (Slovenia) - Varvara Lepchenko (SUA) 6-7(2) 6-2 6-224-CoCo Vandeweghe (SUA) - Tatjana Maria (Germania) 6-4 6-27-Svetlana Kuznetsova (Rusia) - Ekaterina Makarova (Rusia) 6-0 7-5Conform organizatorilor, turneul de Grand Slam de la Wimbledon este transmis de peste, fiind urmarit de aproximativde oameni din. In Romania, competitia va putea fi urmarita in direct pePrima editie a competitiei londoneze a avut loc in anul, concursul fiind destinat. Au fost 22 de jucatori, fiecare platind. Turneul a fost castigat de, un jucator de cricket din Surrey, in varsta de 27 de ani. El l-a invins in finala pe William Marshall in trei seturi, scor 6-1, 6-2, 6-4, in doar 48 de minute.Din anulau fost adaugate, iar inau avut loc primele competitii laDe asemenea,, iar i. La fel ca si in cazul celorlalte turnee de Grand Slam, Wimbledon-ul era destinat doar amatorilor pana in 1968, atunci cand a debutat "era Open".De-a lungul timpului, sportivii din Romania nu s-au descurcat de minune la Wimbledon, trofeu care nu a fost castigat de vreun jucator din tara noastra. Cea mai buna performanta ii apartine luiIn 1972, "Nasty" a fost invins in cinci seturi de(6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 5-7), iar in 1976 a fost depasit de(4-6, 2-6, 7-9). In clasamentul performantelor urmeaza(a fost invinsa de Eugenie Bouchard).