​Wimbledon: Simona Halep vs Shuai Peng se va disputa dupa ora 16:00

Halep vs Shuai Peng va fi al doilea meci de pe Terenul 12, dupa partida dintre Aljaz Bedene si Gilles Muller. Disputa dintre cei doi va incepe la ora 13:30.Simona si Shuai nu s-au mai intalnit pana acum.Tot joi, perechea(Romania/Taiwan), cap de serie numarul 9, va evolua in primul meci de pe Terenul 8, de la ora 13:30, cu echipa Ipek Soylu/Varatchaya Wongteanchai (Turcia/Thailanda), in turul doi al probei de dublu feminin.vor infrunta cuplul Leander Paes/Yifan Xu (India/China), in primul tur al probei de dublu mixt contra. Partida va fi a treia de pe Terenul 17.