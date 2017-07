Wimbledon: Surpriza la Londra - Karolina Pliskova, eliminata de Magdalena Rybarikova in turul doi

"What a story on Centre Court"



Rybarikova a avut nevoie de doua ore si 18 minute pentru a obtine prima victorie in fata cehoaicei. A fost prima intalnire dintre cele doua jucatoare.In runda urmatoare, Magdalena Rybarikova o va intalni pe ucraineanca Lesia Tsurenko (35 WTA), care a trecut de elevetianca Victorija Golubic, scor 6-1, 2-6, 6-3. In primul tur, Rybarikova a invins-o pe Monica Niuclescu, scor 6-4, 6-1.A treia favorita la castigarea trofeului, Pliskova nu si-a putut depasi cea mai buna performanta la All England Club. Jucatoarea din cehia s-a oprit pentru al cincilea an in turul secund al competitiei londoneze."Am avut doua interventii chirurgicale si am lipsit 7 luni de pe teren, iar acum am invins-o pe Karolina Pliskova. Este absolut uimitor", a spus Rybarikova la finalul partidei.2012, Turul I: eliminata de Sloane Stephens (SUA), scor 6-2, 6-22013, Turul II: eliminata de Petra Martic (Croatia), scor 7-6(7), 6-12014, Turul II: eliminata de Sabine Lisicki (Germania), scor 6-3, 7-52015, Turul II: eliminata de Coco Vandeweghe (SUA), scor 7-6(5), 6-42016, Turul II: eliminata de Misaki Doi (Japonia), scor 7-6(5), 6-3.Asi: 6-6Duble greseli: 2-1Puncte castigate cu primul serviciu: 35/56 (63%)-35/53 (66%)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 19/34 (56%)-28/50 (56%)Puncte castigate la fileu: 13/32 (41%)-25/36 (69%)Puncte de break castigate: 3/11 (27%)-5/6 (83%)Lovituri castigatoare: 28-33Erori nefortate: 28-26Total puncte castigate: 94-99Distanta acoperita: 6496.3 metri - 7648.3 metri.Pliskova este in lupta cu Angelique Kerber, locul 1 WTA, si Simona Halep, locul 2 WTA, pentru prima pozitie a ierarhiei jucatoarelor profesioniste dupa turneul de la Wimbledon. In acest moment, dupa ce s-au scazut punctele aferente editiei trecute, Pliskova este pe primul loc, urmata de Halep si de Kerber.Pentru a o depasi pe Pliskova, Halep are nevoie de o calificare in semifinale la Wimbledon. Pentru ca romanca sa fie pe locul 1 si in momentul publicarii clasamentului WTA, la 17 iulie, trebuie ca ea sa ajunga cel putin in semifinale, iar Kerber sa nu joace finala. Simona Halep si Angelique Kerber se pot intalni in finala, situatie in care invingatoarea va ocupa locul I WTA, potrivit News.ro.Petra Martic (Croatia) - Denisa Allertova (Cehia) 6-1 6-4Magdalena Rybarikova (Slovacia) - 3-Karolina Pliskova (Cehia) 3-6 7-5 6-214-Garbine Muguruza Blanco (Spania) - Yanina Wickmayer (Belgia) 6-2 6-4Zarina Diyas (Kazakhstan) - Arina Rodionova (Australia) 6-4 7-6(4)Alison Riske (SUA) - 12-Kristina Mladenovic (Franta) 2-6 6-4 6-49-Agnieszka Radwanska (Polonia) - Christina McHale (SUA) 5-7 7-6(7) 6-3Lesia Tsurenko (Ucraina) - Viktorija Golubic (Elvetia) 6-1 2-6 6-3Polona Hercog (Slovenia) - Varvara Lepchenko (SUA) 6-7(2) 6-2 6-224-CoCo Vandeweghe (SUA) - Tatjana Maria (Germania) 6-4 6-27-Svetlana Kuznetsova (Rusia) - Ekaterina Makarova (Rusia) 6-0 7-5Sorana Cirstea (Romania) - Bethanie Mattek-Sands (SUA) 4-6 7-6(4) 0-0 (abandon Mattek-Sands)