LIVESCORE Sorana Cirstea vs Bethanie Mattek-Sands 4-6, 4-4

Sorana a solicitat interventia fizioterapeutului. Romanca pare sa aiba din nou probleme la umarBethanie serveste puternic, iar Sorana nu are raspuns. Este 4-3 pentru americancaCirstea restabileste rapid egalitatea, dupa un game in care a cedat un singur punct adversareiBethanie Mattek-Sands reuseste un game alb pe propriul serviciu si preia pentru prima data conducerea in setul al doilea: 3-2Sorana nu reuseste sa treaca peste fileu o minge, iar Mattek-Sands are prima sansa de break. Din fericire, americanca trimite apoi in afara terenului, egalitate 40-40. Serviciul o ajuta pe Sorana, iar Bethanie rateaza si a doua minge de break. O fructifica insa pe a treia si egaleaza scorul: 2-2Bethanie Mattek-Sands is face serviciul pentru prima data in acest setsi reduce din diferenta. Este 2-1 in favoarea jucatoarei noastre. Sorana este incurajata din tribuneGame dificil pe serviciul jucatoarei noastre. Americanca a avut nu mai putin de patru mingi de break, insa Cirstea a avut puterea sa revina de fiecare data. Soarana pare mult mai determinata decat in primul set. Este 2-0 pentru locul 63 WTASorana debuteaza cu break si in a doua mansa, la fel ca in startul partideiSetul al doilea a inceput cu americanca la serviciuSorana comite o dubla greseala la ultima minge si cedeaza primul set dupa 48 de minute, scor 4-6.Cirstea rateaza o minge de break, iar scorul devine 5-4 pentru Bethanie. Sorana va servi pentru a ramane in setGame solid al jucatoarei noastre, care a cedat un singur punct si a egalat scorul: 4-4Sorana reuseste rebreak-ul la prima sansape care o are si se apropie la 4-3Inca un game la zero castigat de americanca, de data aceasta insa pe serviciul Soranei. Mattek-Sands se distanteaza la 4-2Game alb reusit de Bethanie Mattek-Sands, care trece din nou la conducereSorana castiga cel mai lung game de pana acum al partidei. Americanca a avut trei mingi de break, insa jucatoarea noastra a gasit solutiile de fiecare data si a restabilit egalitatea: 2-2Americanca preia coducerea, dupa ce a salvat o minge de breakUn game slab al jucatoarei noastre pe propriul serviciu, iar Mattek-Sands reuseste rebreak-ul, fara sa cedeze niciun punctSorana incepe cu dreptul aceasta partida, profita de a treia sansa de break si modifica pentru prima data tabela in dreptul sauMeciul a inceput cu Bethanie Mattek-Sands la serviciuCele doua jucatoare s-au mai intalnit de trei ori in circuitul WTA, victoria revenindu-i de fiecare data Soranei.2013, Pattaya (hard): 6-1, 6-3 pentru Cirstea2012, Hobart (hard): 2-6, 6-3, 7-5 pentru Cirstea2008, Amelia (zgura): 6-3, 2-6, 6-4 pentru Cirstea