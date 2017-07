​Wimbledon: Andy Murray, Rafael Nadal si Kei Nishikori s-au calificat in turul trei

4-Rafa Nadal - Donald Young 6-4 6-2 7-5Benoit Paire - Pierre-Hugues Herbert 7-6(4) 6-1 6-4Jerzy Janowicz - 14-Lucas Pouille 7-6(4) 7-6(5) 3-6 6-11-Andy Murray - Dustin Brown 6-3 6-2 6-2Kevin Anderson - Andreas Seppi 6-3 7-6(4) 6-326-Steve Johnson - Radu Albot 6-3 6-3 4-6 6-328-Fabio Fognini - Jiri Vesely 7-6(3) 6-4 6-230-Karen Khachanov - Thiago Monteiro 3-6 7-6(5) 7-6(3) 7-57-Marin Cilic - Florian Mayer 7-6(2) 6-4 7-5Ruben Bemelmans - Daniil Medvedev 6-4 6-2 3-6 2-6 6-39-Kei Nishikori - Sergiy Stakhovsky 6-4 6-7(7) 6-1 7-6(6)Aljaz Bedene - Damir Dzumhur 6-3 3-6 6-3 6-316-Gilles Muller - Lukas Rosol 7-5 6-7(7) 4-6 6-3 9-724-Sam Querrey Nikoloz Basilashvili 6-4 4-6 6-3 6-312-Jo-Wilfried Tsonga - Simone Bolelli 6-1 7-5 6-218-Roberto Bautista - Peter Gojowczyk 6-2 6-1 3-6 6-332-Paolo Lorenzi - Horacio Zeballos 7-6(3) 4-6 7-6(8) 7-5Conform organizatorilor, turneul de Grand Slam de la Wimbledon este transmis de peste, fiind urmarit de aproximativde oameni din. In Romania, competitia va putea fi urmarita in direct pePrima editie a competitiei londoneze a avut loc in anul, concursul fiind destinat. Au fost 22 de jucatori, fiecare platind. Turneul a fost castigat de, un jucator de cricket din Surrey, in varsta de 27 de ani. El l-a invins in finala pe William Marshall in trei seturi, scor 6-1, 6-2, 6-4, in doar 48 de minute.Din anulau fost adaugate, iar inau avut loc primele competitii laDe asemenea,, iar in. La fel ca si in cazul celorlalte turnee de Grand Slam, Wimbledon-ul era destinat doar amatorilor pana in 1968, atunci cand a debutat "era Open".Trei sportivi impart prima pozitie atunci cand vine vorba de numarul de titluri cucerite la Wimbledon.a castigat de sapte ori trofeul inainte de era Open (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889), in timp ceau reusit aceasta performanta in era Open. Americanul s-a impus in anii: 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 si 2000, iar elvetianul in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 si 2012.