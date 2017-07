Simona Halep, despre partida cu Beatriz Haddad Maia: "Nu m-am panicat deloc. Cred ca a fost un meci foarte bun"

"Nu m-am panicat deloc astazi. Am asteptat sa simt ritmul jocului, deoarece stiam ca adversara loveste tare. Stiam ca trebuie sa o imping in spatele terenului, sa dau multe mingi inapoi. Apoi a fost mai usor sa deschid terenul, sa lovesc mai tare si sa intru mai mult in teren. Cred ca a fost un meci foarte bun. Fiecare moment a fost important in acest meci. A fost si un meci mental, asa ca a fost nevoie sa raman calma", a spus Halep, conform site-ului wtatennis.com, citat de News.ro."In acest moment sunt departe de primul loc in clasamentul WTA, nu ma gandesc la acest lucru. Am avut o sansa in finala de la Roland Garros, dar am ratat-o. Nu ma mai gandesc la asta. Vreau doar sa castig fiecare meci pe care-l joc aici si vom vedea apoi ce se va intampla. Desigur este un obiectiv frumos sa ajungi numarul unu, dar nu este usor", a spus locul 2 WTA."Shuai Peng este o jucatoare periculoasa si foarte solida. Loveste cu doua maini de pe ambele parti si cred ca va trebui sa stau foarte aproape de linia de fund. Nu am mai vazut-o jucand pe iarba, dar cred ca este un adversar puternic. Trebuie sa fac aceleasi lucruri ca si astazi, sa ma tin de plan, sa-mi fac jocul si sa incerc sa o imping in spatele terenului, sa fiu agresiva", a precizat Halep.Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, s-a calificat, miercuri, in turul al treilea al turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia, locul 96 WTA, scor 7-5, 6-3.In runda a treia, Halep o va intalni in premiera pe chinezoaica Shuai Peng (31 de ani), locul 37 WTA, care a trecut de spaniola Carla Suarez Navarro, locul 27 WTA si cap de serie numarul 25, scor 6-2, 6-2.Cea mai buna performanta la Wimbledon a chinezoiacei este calificare in optimi, in 2011, 2012 si 2014. Fosta ocupanta a locului 14 in 2011, ea a jucat o semifinala la US Open in 2014. Peng a fost lider mondial la dublu, proba in care s-a impus la Roland Garros, in 2014 si la Wimbledon, in 2013, potrivit News.ro.