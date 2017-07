Gemetele jucatorilor de tenis indica castigatorul meciului (studiu)

Conform acestui studiu, in meciurile pe care le castiga jucatorii si jucatoarele de tenis emit gemete pe o tonalitate mai joasa decat in cele pe care le pierd.Autorii studiului, psihologii de la Universitatea din Sussex, au ajuns si la concluzia ca gemetele jucatorilor capata tonalitati mai inalte sau mai joase cu mult inainte ca tabela de marcaj sa indice cu claritate daca sunt pe cale sa castige sau sa piarda.Studiul este bazat pe inregistrari ale unui numar de 50 de meciuri disputate de jucatori din top 30, sunetele emise de acestia fiind masurate in timpul serviciilor si loviturilor de rever si forehand.Jordan Raine, cercetator la Universitatea din Sussex si coautor al acestui studiu alaturi de profesorul David Reby si de Dr. Kasia Pisanski, este de parere ca modificarile aparute in tonalitatea jucatorilor nu sunt legate de schimbarile pe termen scurt produse pe tabela de marcaj."In schimb, ar putea reflecta factori fiziologici si psihologici pe termen lung, care se pot manifesta inca dinainte de a pasi pe teren. Acesti factori pot fi legati de rezultatele anterioare inregistrate cu adversarul din teren, forma de moment, locul in clasament, oboseala sau accidentari".In cadrul studiului cercetatorii au observat si ca atunci cand jucatorii de tenis au privit inregistrari ale altor jucatori care gem in momentul lovirii mingii, au putut identifica daca respectivele gemete proveneau dintr-un meci pe care jucatorul respectiv l-a castigat sau l-a pierdut.