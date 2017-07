Wimbledon: Petra Kvitova, Elena Vesnina si Madison Keys, eliminate in turul doi

13-Jelena Ostapenko - Francoise Abanda 4-6 7-6(4) 6-3Camila Giorgi - 17-Madison Keys 6-4 6-7(10) 6-1Peng Shuai - 25-Carla Suarez Navarro 6-2 6-2Madison Brengle - 11-Petra Kvitova 6-3 1-6 6-2Carina Witthoeft - Aryna Sabalenka 7-6(5) 3-6 6-34-Elina Svitolina - Francesca Schiavone 6-3 6-010-Venus Williams - Wang Qiang 4-6 6-4 6-16-Johanna Konta - Donna Vekic 7-6(4) 4-6 10-8Naomi Osaka - 22-Barbora Strycova 6-1 0-6 6-4Maria Sakkari - Kristyna Pliskova 6-7(6) 6-4 6-4Victoria Azarenka - 15-Elena Vesnina 6-3 6-38-Dominika Cibulkova - Jennifer Brady 6-4 6-4Heather Watson - 18-Anastasija Sevastova 6-0 6-4Conform organizatorilor, turneul de Grand Slam de la Wimbledon este transmis de peste, fiind urmarit de aproximativde oameni din. In Romania, competitia va putea fi urmarita in direct pePrima editie a competitiei londoneze a avut loc in anul, concursul fiind destinat. Au fost 22 de jucatori, fiecare platind. Turneul a fost castigat de, un jucator de cricket din Surrey, in varsta de 27 de ani. El l-a invins in finala pe William Marshall in trei seturi, scor 6-1, 6-2, 6-4, in doar 48 de minute. IDin anulau fost adaugate, iar inau avut loc primele competitii laDe asemenea,, iar in. La fel ca si in cazul celorlalte turnee de Grand Slam, Wimbledon-ul era destinat doar amatorilor pana in 1968, atunci cand a debutat "era Open".De-a lungul timpului, sportivii din Romania nu s-au descurcat de minune la Wimbledon, trofeu care nu a fost castigat de vreun jucator din tara noastra. Cea mai buna performanta ii apartine lui. In 1972, "Nasty" a fost invins in cinci seturi de(6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 5-7), iar in 1976 a fost depasit de(4-6, 2-6, 7-9). In clasamentul performantelor urmeaza(a fost invinsa de Eugenie Bouchard).