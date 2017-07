​Wimbledon: Sorana Cirstea vs Bethanie Mattek-Sands se va disputa joi (in jurul orei 17:00)

Cirstea vs Mattek-Sands va fi al treilea meci de pe Terenul 17, dupa partidele dintre David Ferrer vs Steve Darcis si Lesia Tsurenko vs Viktorija Golubic. Pe aceasta arena, confruntarile incep de la ora 13:30 (ora Romaniei).Cele doua jucatoare s-au mai intalnit de trei ori in circuitul WTA, victoria revenindu-i de fiecare data Soranei.2013, Pattaya (hard): 6-1, 6-3 pentru Cirstea2012, Hobart (hard): 2-6, 6-3, 7-5 pentru Cirstea2008, Amelia (zgura): 6-3, 2-6, 6-4 pentru CirsteaFlorin Mergea si Aisam-Ul-Haq Qureshi vor juca in primul tur al probei de dublu, in al patrulea meci de pe Terenul 6. Partida ar putea incepe in jurul orei 18:30.Turneul de la Wimbledon se desfasoara la Londra, in perioada 3 iulie -16 iulie si este al treilea de Grand Slam al anului. In Romania, competitia va fi transmisa in direct de Eurosport.