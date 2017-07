Maia acopera bine mingea chiar si la loviturile joase, gaseste unghiuri bune, iar defensiva Simonei mai cedeaza inca o data. Haddad isi arata totusi limitele atunci cand vine vorba de deplasarea spre fileu (15-15). Din alergare, Simona mai greseste un forehand (30-15). Halep nu este prea inspirata la retur, deranjata de efectul imprimat de adversara. Un prim schimb mai solid pentru Simona, sa speram ca este punctul de plecare spre o revenire. Egalitate de la 40-15, Halep parca incepe sa intre in meci...Haddad face serviciu-voleu, ce executie!Maia este o jucatoare cu o buna mobilitate pentru cei 185 de centimetri pe care ii are...Simona nu deschide deocamdata terenul asa cum si-ar dori, iar brazilianca o taxeaza. Multe erori din partea Simonei, da senzatia ca nu prea simte mingea. 40-30 dupa un as al Simonei. Dupa putine emotii, apare si Halep pe tabela: este 3-1 pentru adversaraSimona nu isi calculeaza chiar bine pasii, iar mingea se duce in aut: s-a lasat putin pe spate. Maia pune multa putere in primul serviciu, nimic de facut pentru Halep. Maia este pe tot terenul, inchide schimbul cu un voleu din apropierea fileului: 40-15. Beatriz are momentan raspuns pentru orice, iar Simona trimite in afara terenului, dupa ce a lovit inghesuit. Este deja 3-0 pentru HaddadIncoltita pe forehand, Simona gaseseste un passing minunat...Cea mai frumoasa lovitura de pana acum a disputei. Halep nu are tocmai raspunsul potrivit atunci cand este atacata in forta: greseste cu dreapta. Inca un forehand ratat: 30-30. Prima minge de break a meciului, dupa o dubla greseala a Simonei. Maia trimite precis cu reverul, iar apoi cu dreapta, iar slice-ul Simonei nu gaseste terenul: 2-0 pentru braziliancaPartida a inceput cu jucatoarea din Brazilia la serviciu. Beatriz deschide foarte bine unghiurile cu forehandul sau de jucatoare de mana stanga. Este o sportiva puternica, masiva, care loveste cu multa putere. Game-ul este unul solid pentru Maia: 1-0 in favoarea eiCele doua jucatoare se afla la incalzire2011 - eliminata in turul doi2012 - eliminata in turul intai2013 - eliminata in turul doi2014 - eliminata in semifinale2015 - eliminata in turul intai2016 - eliminata in sferturi.De-a lungul timpului, sportivii din Romania nu s-au descurcat de minune la Wimbledon, trofeu care nu a fost castigat de vreun jucator din tara noastra. Cea mai buna performanta ii apartine lui. In 1972, "Nasty" a fost invins in cinci seturi de(6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 5-7), iar in 1976 a fost depasit de(4-6, 2-6, 7-9). In clasamentul performantelor urmeaza(a fost invinsa de Eugenie Bouchard).