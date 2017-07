Wimbledon: Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, eliminati in primul tur al probei de dublu

Partida a durat doua ore si 45 de minute.La editia de anul trecut, Tecau si Rojer au parasit competitia tot in prima runda, fiind invinsi de cuplul Jonathan Marray (Marea Britanie)/Adil Shamasdin (Canada), cu 6-2, 7-6 (3).Tecau si Rojer au castigat turneul de la Wimbledon in anul 2015. Romanul a mai ajuns de trei ori in finala competitiei londoneze, in perioada 2010-2012, in echipa cu suedezul Robert Lindstedt.Pentru prezenta in primul tur, Tecau si Rojer vor primi un cec in valoare de 12.250 euro.