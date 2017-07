Wimbledon: Fortele de ordine au primit o fotografie a lui Ilie Nastase, cu scopul de a-i bloca acestuia accesul in complexul de la All England Club

Conform sursei citate, personalul G4S de la fiecare poarta a arenelor londoneze a fost informat ca Nastase nu poate intra la meciuri nici daca are bilet.Purtatorul de cuvant al All England Lawn Tennis Club a confirmat aceasta informatie.Federatia Internationala de Tenis l-a suspendat provizoriu pe Nastase dupa comportamentul jignitor la adresa arbitrilor si oaspetilor, pe care l-a avut la intalnirea de Fed Cup Romania - Marea Britanie, astfel ca el nu mai are acces la competitiile ITF. Forul international urmeaza sa ia o decizie definitiva in cazul lui Nastase.Ca tenismen, Ilie Nastase a fost de doua ori finalist la simplu la Wimbledon (1972 si 1976) si a castigat o data finala la dublu (1973), in echipa cu Jimmy Connors. Pentru aceste performante, Nastase era invitat sa asiste la partidele de la All England Club din Loja Regala, destinata celebritatilor si prietenilor turneului de la Wimbledon.