​Wimbledon: Simona Halep vs Beatriz Haddad Maia se va disputa dupa ora 18:30

Halep vs Haddad Maia va fi al treilea meci de pe Terenul 1, dupa partidele dintre Kei Nishikori vs Serghei Stahovski si Qiang Wang vs Venus Williams. Pe aceasta arena, confruntarile incep de la ora 15:00 (ora Romaniei).Partida dintre cele doua va avea loc pe Terenul 18, fiind al patrulea meci al zilei pe acea arena. Prima disputa va incepe la ora 13:30. Bogdan si Garcia nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul WTA.Disputa celor doua va incepe la ora 13:30, urmand sa fie prima a zilei de pe Terenul 17. Irina si Ana s-au mai duelat o singura data: a castigat Begu, la Roland Garros, in 2015.