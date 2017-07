Wimbledon (m): Richard Gasquet, eliminat din runda inaugurala

s.2-Novak Djokovic - Martin Klizan 6-3 2-0 (abandon Klizan)25-Albert Ramos - Jordan Thompson 6-4 6-4 7-6(4)6-Milos Raonic - Jan-Lennard Struff 7-6(5) 6-2 7-6(4)15-Gael Monfils - Daniel Brands 6-3 7-5 6-429-Juan Martin del Potro - Thanasi Kokkinakis 6-3 3-6 7-6(2) 6-4Radu Albot - Facundo Bagnis 4-6 6-4 7-6(9) 7-6(3)Steve Darcis - Ricardas Berankis 4-6 6-3 2-6 6-4 6-3David Ferrer - 22-Richard Gasquet 6-3 6-4 5-7 6-2Mikhail Kukushkin - Taro Daniel 4-6 6-4 7-6(4) 6-2Mikhail Youzhny - Nicolas Mahut 6-2 7-5 6-4Kyle Edmund - Alexander Ward 4-6 6-3 6-2 6-1Adam Pavlasek - Ernesto Escobedo 6-7(7) 6-1 6-3 6-1Ernests Gulbis - Victor Estrella 6-1 6-1 6-227-Mischa Zverev - Bernard Tomic 6-4 6-3 6-4.Conform organizatorilor, turneul de Grand Slam de la Wimbledon este transmis de peste, fiind urmarit de aproximativde oameni din. In Romania, competitia va putea fi urmarita in direct pePrima editie a competitiei londoneze a avut loc in anul, concursul fiind destinatAu fost 22 de jucatori, fiecare platind. Turneul a fost castigat de, un jucator de cricket din Surrey, in varsta de 27 de ani. El l-a invins in finala pe William Marshall in trei seturi, scor 6-1, 6-2, 6-4, in doar 48 de minute.Din anulau fost adaugate, iar inau avut loc primele competitii laDe asemenea,, iar in. La fel ca si in cazul celorlalte turnee de Grand Slam, Wimbledon-ul era destinat doar amatorilor pana in 1968, atunci cand a debutat "era Open".De-a lungul timpului, sportivii din Romania nu s-au descurcat de minune la Wimbledon, trofeu care nu a fost castigat de vreun jucator din tara noastra. Cea mai buna performanta ii apartine lui. In 1972, "Nasty" a fost invins in cinci seturi de(6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 5-7), iar in 1976 a fost depasit de(4-6, 2-6, 7-9). In clasamentul performantelor urmeaza(a fost invinsa de Eugenie Bouchard).