Wimbledon (f): Angelique Kerber, calificare in turul doi

Viktorija Golubic - 30-Zhang Shuai 6-3 6-7(2) 6-1Zarina Diyas - Han Xinyun 6-3 6-4Varvara Lepchenko - 28-Lauren Davis 6-4 7-514-Garbine Muguruza Blanco - Ekaterina Alexandrova 6-2 6-4Kirsten Flipkens - Misaki Doi 6-4 6-31-Angelique Kerber - Irina Falconi 6-4 6-4Arina Rodionova - 16-Anastasia Pavlyuchenkova 3-6 7-6(6) 9-7Sorana Cirstea - 23-Kiki Bertens 7-6(4) 7-5Bethanie Mattek-Sands - Magda Linette 1-6 6-2 6-324-CoCo Vandeweghe - Mona Barthel 7-5 6-2Magdalena Rybarikova - Monica Niculescu 6-4 6-1Tatjana Maria - Anastasia Potapova 6-3 2-2 (abandon Potapova).Conform organizatorilor, turneul de Grand Slam de la Wimbledon este transmis de peste, fiind urmarit de aproximativde oameni din. In Romania, competitia va putea fi urmarita in direct pePrima editie a competitiei londoneze a avut loc in anul, concursul fiind destinatAu fost 22 de jucatori, fiecare platind. Turneul a fost castigat de, un jucator de cricket din Surrey, in varsta de 27 de ani. El l-a invins in finala pe William Marshall in trei seturi, scor 6-1, 6-2, 6-4, in doar 48 de minute.Din anulau fost adaugate, iar inau avut loc primele competitii laDe asemenea,, iar in. La fel ca si in cazul celorlalte turnee de Grand Slam, Wimbledon-ul era destinat doar amatorilor pana in 1968, atunci cand a debutat "era Open".De-a lungul timpului, sportivii din Romania nu s-au descurcat de minune la Wimbledon, trofeu care nu a fost castigat de vreun jucator din tara noastra. Cea mai buna performanta ii apartine lui. In 1972, "Nasty" a fost invins in cinci seturi de(6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 5-7), iar in 1976 a fost depasit de(4-6, 2-6, 7-9). In clasamentul performantelor urmeaza(a fost invinsa de Eugenie Bouchard).