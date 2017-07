LIVESCORE Sorana Cirstea vs Kiki Bertens (de la ora 13:30)

2016, Linz (hard): 6-4, 6-2 pentru Cirstea2014, Washington (hard): 6-4, 4-6, 6-3 pentru Cirstea2013, Roland Garros (zgura): 5-7, 7-5, 6-2 pentru Cirstea.Ani: 27-25Locul nasterii: Bucuresti - Wateringen, OlandaResedinta: Targoviste - Wateringen, OlandaInaltime: 1,76 metri - 1,82 metriAmbele sunt jucatoare de mana dreaptaTitluri in 2017: 0-1Bani castigati in 2017: $485,631 vs $645,412Victorii/ infrangeri in 2017: 17/15 vs 22/17Bani castigati din tenis: $3,878,490 vs $2,946,639Victorii/ infrangeri in cariera: 387/274 vs 315/193.Conform organizatorilor, turneul de Grand Slam de la Wimbledon va fi transmis de peste, fiind urmarit de aproximativde oameni din. In Romania, competitia va putea fi urmarita in direct pePrima editie a competitiei londoneze a avut loc in anul, concursul fiind destinatAu fost 22 de jucatori, fiecare platind. Turneul a fost castigat de, un jucator de cricket din Surrey, in varsta de 27 de ani. El l-a invins in finala pe William Marshall in trei seturi, scor 6-1, 6-2, 6-4, in doar 48 de minute.Din anulau fost adaugate, iar inau avut loc primele competitii laDe asemenea,, iar in. La fel ca si in cazul celorlalte turnee de Grand Slam, Wimbledon-ul era destinat doar amatorilor pana in 1968, atunci cand a debutat "era Open".De-a lungul timpului, sportivii din Romania nu s-au descurcat de minune la Wimbledon, trofeu care nu a fost castigat de vreun jucator din tara noastra. Cea mai buna performanta ii apartine lui. In 1972, "Nasty" a fost invins in cinci seturi de(6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 5-7), iar in 1976 a fost depasit de(4-6, 2-6, 7-9). In clasamentul performantelor urmeaza(a fost invinsa de Eugenie Bouchard).