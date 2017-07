Wimbledon: Jelena Ostapenko, Victoria Azarenka si Elina Svitolina, in turul doi (Rezultatele complete de luni)

13-Jelena Ostapenko - Aliaksandra Sasnovich 6-0 1-6 6-315-Elena Vesnina - Anna Blinkova 6-4 5-7 6-225-Carla Suarez Navarro - Eugenie Bouchard 1-6 6-1 6-1Victoria Azarenka - Catherine Bellis 3-6 6-2 6-1Donna Vekic - Natalia Vikhlyantseva 6-7(6) 6-4 6-1Peng Shuai - Marketa Vondrousova 6-7(5) 6-0 6-427-Ana Konjuh - Sabine Lisicki 6-1 6-418-Anastasija Sevastova - Yulia Putintseva 6-1 7-6(3)Irina Begu - Naomi Broady 6-4 6-2Heather Watson - Maryna Zanevska 6-1 7-6(5)6-Johanna Konta - Hsieh Su-Wei 6-2 6-2Ana Bogdan - Duan Yingying 6-4 6-2Francoise Abanda - Kurumi Nara 6-2 6-4Jennifer Brady - Danka Kovinic 6-3 6-1Madison Brengle - Richel Hogenkamp 6-3 6-38-Dominika Cibulkova - Andrea Petkovic 6-3 3-6 9-721-Caroline Garcia - Jana Cepelova 6-1 6-1Naomi Osaka - Sara Sorribes Tormo 6-3 7-6(3)11-Petra Kvitova - Johanna Larsson 6-3 6-4Maria Sakkari - Katerina Siniakova 6-3 6-4Carina Witthoeft - 26-Mirjana Lucic-Baroni 6-3 5-7 8-6Kristyna Pliskova - 31-Roberta Vinci 7-6(6) 6-222-Barbora Strycova - Veronica Cepede Royg 6-3 6-34-Elina Svitolina - Ashleigh Barty 7-5 7-6(8)Francesca Schiavone - Mandy Minella 6-1 6-110-Venus Williams - Elise Mertens 7-6(7) 6-42-Simona Halep - Marina Erakovic 6-4 6-1Camila Giorgi - Alize Cornet 5-7 6-4 6-4Aryna Sabalenka - Irina Khromacheva 6-3 6-417-Madison Keys - Nao Hibino 6-4 6-2Wang Qiang - Chang Kai-Chen 6-3 6-4Beatriz Haddad Maia - Laura Robson 6-4 6-2.Conform organizatorilor, turneul de Grand Slam de la Wimbledon va fi transmis de peste, fiind urmarit de aproximativde oameni din. In Romania, competitia va putea fi urmarita in direct pePrima editie a competitiei londoneze a avut loc in anul, concursul fiind destinatAu fost 22 de jucatori, fiecare platind. Turneul a fost castigat de, un jucator de cricket din Surrey, in varsta de 27 de ani. El l-a invins in finala pe William Marshall in trei seturi, scor 6-1, 6-2, 6-4, in doar 48 de minute.Din anulau fost adaugate, iar inau avut loc primele competitii laDe asemenea,, iar in. La fel ca si in cazul celorlalte turnee de Grand Slam, Wimbledon-ul era destinat doar amatorilor pana in 1968, atunci cand a debutat "era Open".De-a lungul timpului, sportivii din Romania nu s-au descurcat de minune la Wimbledon, trofeu care nu a fost castigat de vreun jucator din tara noastra. Cea mai buna performanta ii apartine lui. In 1972, "Nasty" a fost invins in cinci seturi de(6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 5-7), iar in 1976 a fost depasit de(4-6, 2-6, 7-9). In clasamentul performantelor urmeaza(a fost invinsa de Eugenie Bouchard).