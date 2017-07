Wimbledon: Irina-Camelia Begu, in runda a doua

Partida a durat o ora si 16 minute.In turul doi, Begu va evolua cu invingatoarea partidei dintre germana Sabine Lisicki (locul 127 WTA) si croata Ana Konjuh (locul 29 WTA), cap de serie numarul 27.Calificarea in turul doi la Wimbledon este recompensata cu 65.000 de euro si 70 de puncte in clasamentul WTA.Cea mai buna performanta a Irinei la Wimbledon a fost in anul 2015, cand a ajuns pana in turul al treilea. Begu a fost invinsa atunci de rusoaica Maria Sharapova, scor 6-4, 6-3.Trei jucatoare din Romania s-au calificat, luni, in turul doi al turneului de la Wimbledon. In afara de Begu, Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o pe sportiva Marina Erakovic din Noua Zeelanda, locul 129 WTA, venita din calificari, scor 6-4, 6-1, iar Ana Bogdan, locul 115 WTA, a trecut, cu scorul de 6-4, 6-2, de Ying-Ying Duan, locul 62 WTA.In proba de simplu feminin, Romania mai este reprezentata de Monica Niculescu si Sorana Cirstea, care vor evolua marti.Niculescu o va intalni pe Magdalena Rybarikova (Slovacia, 85 WTA), iar Cirstea se va duela cu Kiki Bertens (Olanda, 24 WTA).6-Johanna Konta (Marea Britanie) - Hsieh Su-Wei (Taiwan) 6-2 6-2Ana Bogdan (Romania) - Duan Yingying (China) 6-4 6-2Francoise Abanda (Canada) - Kurumi Nara (Japonia) 6-2 6-4Jennifer Brady (SUA) - Danka Kovinic (Muntenegru) 6-3 6-1Madison Brengle (SUA) - Richel Hogenkamp (Olanda) 6-3 6-38-Dominika Cibulkova (Slovacia) - Andrea Petkovic (Germania) 6-3 3-6 9-721-Caroline Garcia (Franta) - Jana Cepelova (Slovacia) 6-1 6-1Naomi Osaka (Japonia) - Sara Sorribes Tormo (Spania) 6-3 7-6(3)11-Petra Kvitova (Cehia) - Johanna Larsson (Suedia) 6-3 6-4Maria Sakkari (Grecia) - Katerina Siniakova (Cehia) 6-3 6-4Carina Witthoeft (Germania) - 26-Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 6-3 5-7 8-6Kristyna Pliskova (Cehia) - 31-Roberta Vinci (Italia) 7-6(6) 6-222-Barbora Strycova (Cehia) - Veronica Cepede Royg (Paraguay) 6-3 6-34-Elina Svitolina (Ucraina) - Ashleigh Barty (Australia) 7-5 7-6(8)Francesca Schiavone (Italia) - Mandy Minella (Luxemburg) 6-1 6-110-Venus Williams (SUA) - Elise Mertens (Belgia) 7-6(7) 6-42-Simona Halep (Romania) - Marina Erakovic (Noua Zeelanda) 6-4 6-1Camila Giorgi (Italia) - Alize Cornet (Franta) 5-7 6-4 6-4Aryna Sabalenka (Belarus) - Irina Khromacheva (Rusia) 6-3 6-417-Madison Keys (SUA) - Nao Hibino (Japonia) 6-4 6-2Wang Qiang (China) - Chang Kai-Chen (Taiwan) 6-3 6-4Beatriz Haddad Maia (Brazilia) - Laura Robson (Marea Britanie) 6-4 6-2.