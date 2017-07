Wimbledon: Ana Bogdan s-a calificat pentru prima data in turul al doilea al competitiei londoneze

Romanca a avut nevoie de o ora si sapte minute pentru a castiga prima sa partida la Wimbledon, dupa ce, in precedentii doi ani, a pierdut de fiecare data in primul tur al calificarilor.Ana Bogdan (24 de ani) si-a egalat astfel cea mai buna performanta la un Grand Slam, realizata anul trecut, la US Open, cand a fost invinsa de Monica Niculescu, scor 6-0, 6-1.Bogdan se afla pentru prima data pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam fara sa joace calificari.In turul doi, Ana Bogdan o va intalni pe Caroline Garcia (Franta, locul 22 WTA), cap de serie numarul 21, care a trecut de slovaca Jana Cepelova (91 WTA), scor 6-1, 6-1, dupa 52 de minute.Pentru calificarea in turul al doilea, Bogdan va primi 65.000 de euro si 70 de puncte in clasamentul WTA.Saptamana trecuta, Simona Halep a invins-o pe Ying-Ying Duan in turul al doileaal turneului de la Eastbourne, scor 3-6, 6-3, 6-26-Johanna Konta (Marea Britanie) - Hsieh Su-Wei (Taiwan) 6-2 6-2Ana Bogdan (Romania) - Duan Yingying (China) 6-4 6-2Francoise Abanda (Canada) - Kurumi Nara (Japonia) 6-2 6-4Jennifer Brady (SUA) - Danka Kovinic (Muntenegru) 6-3 6-1Madison Brengle (SUA) - Richel Hogenkamp (Olanda) 6-3 6-38-Dominika Cibulkova (Slovacia) - Andrea Petkovic (Germania) 6-3 3-6 9-721-Caroline Garcia (Franta) - Jana Cepelova (Slovacia) 6-1 6-1Naomi Osaka (Japonia) - Sara Sorribes Tormo (Spania) 6-3 7-6(3)11-Petra Kvitova (Cehia) - Johanna Larsson (Suedia) 6-3 6-4Maria Sakkari (Grecia) - Katerina Siniakova (Cehia) 6-3 6-4Carina Witthoeft (Germania) - 26-Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 6-3 5-7 8-6Kristyna Pliskova (Cehia) - 31-Roberta Vinci (Italia) 7-6(6) 6-222-Barbora Strycova (Cehia) - Veronica Cepede Royg (Paraguay) 6-3 6-34-Elina Svitolina (Ucraina) - Ashleigh Barty (Australia) 7-5 7-6(8)Francesca Schiavone (Italia) - Mandy Minella (Luxemburg) 6-1 6-110-Venus Williams (SUA) - Elise Mertens (Belgia) 7-6(7) 6-42-Simona Halep (Romania) - Marina Erakovic (Noua Zeelanda) 6-4 6-1Camila Giorgi (Italia) - Alize Cornet (Franta) 5-7 6-4 6-4Aryna Sabalenka (Belarus) - Irina Khromacheva (Rusia) 6-3 6-417-Madison Keys (SUA) - Nao Hibino (Japonia) 6-4 6-2Wang Qiang (China) - Chang Kai-Chen (Taiwan) 6-3 6-4Beatriz Haddad Maia (Brazilia) - Laura Robson (Marea Britanie) 6-4 6-2.