Wimbledon: Marius Copil, eliminat in primul tur de locul 140 mondial

Copil a cedat dupa doua ore si 17 minute de joc.Meciul dintre cei doi a fost intrerupt aproximativ 40 de minute din cauza ploii, cand scorul era 4-3, 0-15 in favoarea lui Marius Copil.Copil si Gojowczyk se mai confruntasera de doua ori pana acum. Germanul s-a impus in 2013, in prima runda a turneului challenger de la Bergamo, cu 6-3, 6-3, in timp ce Marius Copil a castigat disputa din acest an, in ultimul tur al calificarilor de la Roland Garros, scor 6-4, 6-7(5), 7-6(7).Pentru participarea in primul tur la Wimbledon, Marius Copil va primi un cec in valoare de 40.013 euro si 10 puncte in ierarhia ATP.Gojowczyk il va intalni in turul urmator pe spaniolul Roberto Bautista Agut, cap de serie numarul 18, care a trecut de austriacul Andreas Haider-Maurer, scor 6-3, 6-1, 6-2.Asi: 5-13Duble greseli: 4-5Puncte castigate cu primul serviciu: 44/61 (72%) - 53/82 (65%)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 32/50 (64%) - 28/53 (53%)Puncte castigate la fileu: 19/25 (76%) - 10/19 (53%)Puncte de break castigate: 4/14 (29%) - 2/7 (29%)Total puncte castigate: 130 - 116.14-Lucas Pouille (Franta) - Malek Jaziri (Tunisia) 6-7(5) 6-4 6-4 7-6(2)4-Rafa Nadal (Spania) - John Millman (Australia) 6-1 6-3 6-27-Marin Cilic (Croatia) - Philipp Kohlschreiber (Germania) 6-4 6-2 6-3Peter Gojowczyk (Germania) - Marius Copil (Romania) 7-6(5) 2-6 6-3 6-1Andreas Seppi (Italia) - Norbert Gombos (Slovacia) 6-2 3-6 6-2 6-1Kevin Anderson (Africa de Sud) - 31-Fernando Verdasco (Spania) 2-6 7-6(5) 7-6(8) 6-3Donald Young (SUA) - Denis Istomin (Uzbekistan) 5-7 6-4 6-4 4-2 (abandon Istomin)Florian Mayer (Germania) - Viktor Troicki (Serbia) 6-1 0-0 (abandon Troicki)18-Roberto Bautista (Spania) - Andreas Haider-Maurer (Austria) 6-3 6-1 6-21-Andy Murray (Marea Britanie) - Alexander Bublik (Kazakhstan) 6-1 6-4 6-2Thiago Monteiro (Brazilia) - Andrew Whittington (Australia) 4-6 6-3 7-6(4) 7-6(5)9-Kei Nishikori (Japonia) - Marco Cecchinato (Italia) 6-2 6-2 6-030-Karen Khachanov (Rusia) - Andrey Kuznetsov (Rusia) 7-6(4) 2-6 6-3 1-6 6-2Jerzy Janowicz (Polonia) - Denis Shapovalov (Canada) 6-4 3-6 6-3 7-6(2)Nikoloz Basilashvili (Georgia) - Carlos Berlocq (Argentina) 6-4 7-6(3) 6-1Benoit Paire (Franta) - Rogerio Dutra Silva (Brazilia) 6-4 3-6 7-6(10) 6-4Simone Bolelli (Italia) - Lu Yen-Hsun (Taiwan) 6-3 1-6 6-3 6-424-Sam Querrey (SUA) - Thomas Fabbiano (Italia) 7-6(5) 7-5 6-2Dustin Brown (Germania) - Joao Sousa (Portugalia) 3-6 7-6(5) 6-4 6-412-Jo-Wilfried Tsonga (Franta) - Cameron Norrie (Marea Britanie) 6-3 6-2 6-2Pierre-Hugues Herbert (Franta) - 20-Nick Kyrgios (Australia) 6-3 6-4 (abandon Kyrgios).