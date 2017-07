​VIDEO Venus Williams a plans in fata jurnalistilor la Wimbledon, cand a fost intrebata de accidentul soldat cu un deces

Venus Williams emotional at #Wimbledon after being asked after car accident -- heavy situation pic.twitter.com/LSdkvumiw0 — Brandon Radcliffe (@BrandonWhatsill) July 3, 2017

Williams s-a impus in fata lui Mertens cu scorul de 7-6 (7), 6-4, iar in conferinta de dupa meci a fost intrebata si de accident. "Nu exista cuvinte care sa exprime cat de devastator este. Nu am cuvinte. Doar...", a spus sportiva, dupa care i s-au umplut ochii de lacrimi.Potrivit The Sun, Venus Williams a mai spus ca in ultima perioada a invatat ca nu te poti pregati pentru orice situatie in viata.Saptamana trecuta, Williams a scris pe Facebook ca este "devastata si cu inima zdrobita" , dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. "Sunt devastata si cu inima zdrobita din cauza accidentului. Sincere condoleante familiei si prietenilor lui Jerome Barson. Voi continua sa trimit gandurile si rugaciunile mele", a notat Venus Williams.Venus Williams, locul 11 WTA, a fost implicata intr-un accident rutier pe 9 iunie, soldat cu decesul dupa doua saptamani a lui Jerome Barson in varsta de 78 de ani. Ea a fost data in judecata, vineri, de familia barbatului. Familia lui Jerome Barson a precizat in plangerea depusa ca Williams a dat dovada de neglijenta la volan si a provocat accidentul.Benson a murit pe 22 iunie, la cateva zile dupa ce vehiculul in care se afla a fost lovit de masina de teren condusa de sportiva, intr-o intersectie din zona Palm Beach Gardens.Avocatul sportivei, Malcolm Cunningham, a declarat ca Venus Williams a intrat in intersectie pe culoarea verde si circula cu viteza redusa, insa, conform raportului politiei, jucatoarea nu a acordat prioritate.