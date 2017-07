BRD Bucharest Open: S-au pus in vanzare biletele pentru competitia bucuresteana

Tichetele sunt disponibile pe site-ul eventim.ro si in reteaua de magazine Eventim.20 lei (luni si marti, 17 si 18 iulie)30 lei (miercuri si joi, 19 si 20 iulie)50 lei (vineri, 21 iulie)75 lei (sambata si duminica, 22 si 23 iulie).Intrarea este libera pentru publicul larg in zilele de calificari, sambata si duminica, 15 si 16 iulie, iar copiii, elevii, studentii si pensionarii beneficiaza de acces liber si in perioada 17-20 iulie, in limita locurilor disponibile, facand dovada cu un act de identitate (legitimatie, carnet de elev sau student, talon de pensie etc.)Persoanele cu dizabilitati vor avea intrarea libera, in limita locurilor disponibile, cu conditia sa trimita o solicitare nominala pe adresa office@frt.ro.Prima editie, cea din 2014, a fost castigata de(a invins-o in finala pe Roberta Vinci, scor 6-1, 6-3), in timp ce in 2015 castig de cauza a avut Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia): a trecut in ultimul act de Sara Errani, din Italia, scor 7-6(3), 6-3. La editia din 2016, castigatoare a fost tot, care a trecut in finala de letona Anastasija Sevastova, scor 6-0, 6-0.Simona Halep nu s-a inscris la turneul WTA de la Bucuresti, dar ar putea ajunge pe tablou cu un wild card, in functie de rezultatele de la Wimbledon, competitie care se desfasoara in perioada 3-16 iulie.La Bucuresti vor fi prezente doua jucatoare importante, letona Anastasija Sevastova, locul 19 WTA, finalista de anul trecut, si in premiera spaniola Carla Suarez Navarro, locul 23 WTA.Irina Camelia Begu, Monica Niculescu, Sorana Cirstea si Ana Bogdan sunt cele patru jucatoare din Romania calificate deja pe tabloul principal al competitiei.