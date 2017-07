LIVE Text Simona Halep vs Marina Erakovic 6-4, 2-0

Marina reuseste o dreapta inversa de calitate, 15-15. Insista sportiva din Noua Zeelanda sa caute liniile, insa greseste (15-30). Vine inca o minge de break pentru Halep: jucatoarea noastra este in control in aceste momente.Jocul este controlat in aceste momente de Simona, de pe linia de fund. Marina incearca sa isi castige pozitii favorabile cu ajutorul slice-ului, insa Halep incepe sa aiba raspunsurile pe masura. Game pentru Simona, ea conduce acum cu 2-0 in setul al doileaSetul al doilea a inceput, la fel ca si primul, cu Marina la serviciu. Un duel de voleuri din apropierea fileului ii revine Simonei - un punct superb. Marina serveste bine si salveaza prima minge de break (30-40). Deplasata mult spre dreapta, Halep nu poate ridica mingea peste fileu - egalitate. Returul Simonei este agresiv si ii aduce inca o sansa de break. Halep trimite cu tot mai multa "adancime", iar defensiva Marinei cedeaza: break HalepCu toate ca ajunge la o scurta, Simona rateaza incredibil un smash din apropierea fileului (15-15). Prima dubla greseala a Simonei: 15-30 - un game care s-ar putea complica...Reverul in cross ii aduce Simonei un punct important: 30-30. Vine un as la momentul potrivit: minge de set. Inca o dubla greseala: Halep anuleaza sansa de set...Nici a doua oara nu este cu noroc: Halep trimite o rama cu forehandul. Reverul in cross aduce a treia sansa de set...Poate acum? Simona fructifica pana la urma mingea de set si se impune cuAdusa la fileu cu o scurta, Halep este apoi pasata de adversara (30-15). Dubla greseala: 30-30. Simona rateaza o lovitura aparent simpla, din apropierea fileului, 40-30. Erakovic isi castiga serviciul, este 5-4 pentru Halep, care urmeaza sa serveasca pentru castigarea setului intaiSimona isi deschide foarte bine terenul cu dreapta, iar apoi inchide punctul cu un voleu drive (30-0). Game la zero pentru Simona, este la un pas de castigarea primului setSimona mai face o lovitura castigatoare: dreapta in lung de linie (0-15). Cel mai lung schimb de pana acum ii revine adversarei: Simona a trimis putin in afara terenului cu un rever in lung de linie (15-15). Pe o lovitura din deplasare, Halep gaseste doar fileul cu un rever in cross: 40-30. Game-ul ii revine Marinei, care se apropie la 4-3 pe tabelaSimona incepe sa o deplaseze pe adversara, iar Marina nu poate tine ritmul (30-0). Halep reuseste o dreapta pe contre-pied: 40-0. Game la zero pentru Halep, jucatoarea noastra se distanteaza la 4-2Pe mingile joase, Simona este vulnerabila, iar Marina a inceput sa observe acest lucru. Erakovic face si o dubla greseala (30-30). Backhandul in cross lung ii aduce Simonei o minge de break. Din pacate, inca o data slice-ul ii joaca feste Simonei - mingea de opreste in fileu. Erakovic loveste inghesuit, iar dreapta scapa mult mingea in afara terenului - inca o sansa de break. Reverul in lung de linie este unul perfect, iar Halep face primul break la partidei: conduce acum cu 3-2 si va urma la serviciuMarina pare intrata mai bine in meci: alterneaza loviturile, iar Simona este usor destabilizata in defensiva (30-30). Vine si o minge de break, dupa un duel de slice castigat de Erakovic (30-40). Halep salveaza mingea de break cu un serviciu pe corpul adversarei. Egalitate la doi dupa 16 minute, debut echilibrat de meciDestule erori pentru Simona in debutul partidei, Erakovic isi castiga serviciul (la 30), este 2-1 in favoarea sportivei care reprezinta Noua ZeelandaUn prim game dificil pe serviciul Simonei, se ajunge la 40-40. Pana la urma, Halep are nervii tari si isi castiga serviciul. Din nou egalitate: 1-1Partida a inceput cu Marina la serviciu. Game solid pentru jucatoarea noastra, care ajunge sa aiba doua mingi de break (15-40). La 30-40, Halep trimita o rama, desi ar fi putut sa o paseze pe adversara. 2011 - eliminata in turul doi
2012 - eliminata in turul intai
2013 - eliminata in turul doi
2014 - eliminata in semifinale
2015 - eliminata in turul intai
2016 - eliminata in sferturi
Data nasterii: 27 septembrie 1991 - 6 martie 1988
Locul Nasterii: Constanta, Romania - Split, Croatia
Resedinta: Constanta, Romania - Auckland, Noua Zeelanda
Inaltime: 1,68 metri - 1,75 metri
Greutate: 59,9 kg - 67,1 kg
Ambele sunt jucatoare de mana dreapta
Locul in clasamentul WTA: 2 - 129
Clasamentul de dublu: 76 - 169
Bani castigati in 2017: $2,921,122 vs $110,197
Bani castigati din tenis: $18,381,910 - $2,538,354
Victorii/ infrangeri in WTA: 383/176 vs 358/241
Victorii/ infrangeri in 2017: 27/4 vs 12/13
Titluri WTA in 2017: 1-0
Titluri: 15-1
Intalniri directe: 1-0 pentru Halep
US Open, 2015: 6-2, 3-0 pentru Halep.
Conform organizatorilor, turneul de Grand Slam de la Wimbledon va fi transmis de peste, fiind urmarit de aproximativ de oameni din. In Romania, competitia va putea fi urmarita in direct pePrima editie a competitiei londoneze a avut loc in anul, concursul fiind destinatAu fost 22 de jucatori, fiecare platind. Turneul a fost castigat de, un jucator de cricket din Surrey, in varsta de 27 de ani. El l-a invins in finala pe William Marshall in trei seturi, scor 6-1, 6-2, 6-4, in doar 48 de minute.Din anulau fost adaugate, iar inau avut loc primele competitii laDe asemenea,, iar in. La fel ca si in cazul celorlalte turnee de Grand Slam, Wimbledon-ul era destinat doar amatorilor pana in 1968, atunci cand a debutat "era Open".Trei sportivi impart prima pozitie atunci cand vine vorba de numarul de titluri cucerite la Wimbledon.a castigat de sapte ori trofeul inainte de era Open (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889), in timp ceau reusit aceasta performanta in era Open. Americanul s-a impus in anii: 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 si 2000, iar elvetianul in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 si 2012.De-a lungul timpului, sportivii din Romania nu s-au descurcat de minune la Wimbledon, trofeu care nu a fost castigat de vreun jucator din tara noastra. Cea mai buna performanta ii apartine lui. In 1972, "Nasty" a fost invins in cinci seturi de(6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 5-7), iar in 1976 a fost depasit de(4-6, 2-6, 7-9). In clasamentul performantelor urmeaza(a fost invinsa de Eugenie Bouchard).