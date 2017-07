Wimbledon: Astazi debuteaza competitia de la All England Club: Murray, Nadal si Halep, printre protagonistii zilei

vs Marina Erakovic (Noua Zeelanda, 129 WTA)/ In jurul orei 15:30vs Peter Gojowczyk (Germania, 140 ATP)/ In jurul orei 15:30vs Ying-Ying Duan (China, 64 WTA)/ In jurul orei 17:30vs Naomi Broady (Marea Britanie, 108 WTA)/ In jurul orei 17:30Andy Murray vs Alexander Bublik (Arena Centrala, de la ora 15:00)Johanna Larsson vs Petra Kvitova (Arena Centrala)Daniil Medvedev vs Stan Wawrinka (Arena Centrala)Elise Mertens vs Venus Williams (Terenul 1, de la ora 15:00)Rafael Nadal vs John Millman (Terenul 1)Johanna Konta vs Su-Wei Hsieh (Terenul 1)Jo-Wilfried Tsonga vs Cameron Norrie (Terenul 2, de la ora 13:30)Marina Erakovic vs Simona Halep (Terenul 2, in jurul orei 15:30)Philipp Kohlschreiber vs Marin CilicNick Kyrgios v Pierre-Hugues Herber (Terenul 3, de la ora 13:30)Ashleigh Barty vs Elina SvitolinaJelena Ostapenko vs Aliaksandra SasnovichNao Hibino vs Madison Keys (Terenul 12, de la ora 13:30)Kei Nishikori vs Marco CecchinatoDominika Cibulkova vs Andrea PetkovicFernando Verdasco vs Kevin Anderson (Terenul 18).Conform organizatorilor, turneul de Grand Slam de la Wimbledon va fi transmis de peste, fiind urmarit de aproximativde oameni din. In Romania, competitia va putea fi urmarita in direct pePrima editie a competitiei londoneze a avut loc in anul, concursul fiind destinatAu fost 22 de jucatori, fiecare platind. Turneul a fost castigat de, un jucator de cricket din Surrey, in varsta de 27 de ani. El l-a invins in finala pe William Marshall in trei seturi, scor 6-1, 6-2, 6-4, in doar 48 de minute.Din anulau fost adaugate, iar inau avut loc primele competitii laDe asemenea,, iar in. La fel ca si in cazul celorlalte turnee de Grand Slam, Wimbledon-ul era destinat doar amatorilor pana in 1968, atunci cand a debutat "era Open".Trei sportivi impart prima pozitie atunci cand vine vorba de numarul de titluri cucerite la Wimbledon.a castigat de sapte ori trofeul inainte de era Open (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889), in timp ceau reusit aceasta performanta in era Open. Americanul s-a impus in anii: 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 si 2000, iar elvetianul in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 si 2012.De-a lungul timpului, sportivii din Romania nu s-au descurcat de minune la Wimbledon, trofeu care nu a fost castigat de vreun jucator din tara noastra. Cea mai buna performanta ii apartine lui. In 1972, "Nasty" a fost invins in cinci seturi de(6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 5-7), iar in 1976 a fost depasit de(4-6, 2-6, 7-9). In clasamentul performantelor urmeaza(a fost invinsa de Eugenie Bouchard).2016: Andy Murray2015: Novak Djokovic2014: Novak Djokovic2013: Andy Murray2012: Roger Federer2011: Novak Djokovic2010: Rafael Nadal2009: Roger Federer2008: Rafael Nadal2007: Roger Federer2006: Roger Federer2005: Roger Federer2004: Roger Federer2003 Roger Federer2002: Lleyton Hewitt2001: Goran Ivanisevic2000: Pete Sampras1999: Pete Sampras1998: Pete Sampras1997: Pete Sampras1996 Richard Krajicek1995: Pete Sampras1994: Pete Sampras1993: Pete Sampras1992: Andre Agassi1991: Michael Stich1990: Stefan Edberg.