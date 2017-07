Wimbledon: Programul sportivilor romani - Halep, Begu, Bogdan si Copil vor debuta luni

Simona Halep (2 WTA) vs Marina Erakovic (Noua Zeelanda, 129 WTA)/ al doilea meci pe acest teren - ar putea incepe in jurul orei 15.30.Cele doua jucatoare s-au mai intalnit o singura data, in 2015, in turul I al turneului de la US Open. Jucatoarea de origine croata a abandonat cand romanca avea 6-2, 3-0 pe tabela.Marius Copil (85 ATP) vs Peter Gojowczyk (Germania, 140 ATP)/ al doilea meci de pe aceasta arena - ar putea incepe in jurul orei 15.30.Cei doi s-au mai intalnit de doua ori pana acum, impartindu-si victoriile. Germanul s-a impus in 2013, in prima runda a turneului challenger de la Bergamo, cu 6-3, 6-3, in timp ce Marius Copil a castigat disputa din acest an, in ultimul tur al calificarilor de la Roland Garros, scor 6-4, 6-7(5), 7-6(7).Ana Bogdan (114 WTA) vs Ying-Ying Duan (China, 64 WTA)/ al treilea meci de pe acest teren - ar putea incepe in jurul orei 17.30.Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana acum.Irina-Camelia Begu (69 WTA) vs Naomi Broady (Marea Britanie, 108 WTA)/ al treilea meci de pe acest teren - ar putea incepe in jurul orei 17.30.Begu si Broady nu s-au mai confruntat pana in prezent.Turneul de la Wimbledon se desfasoara la Londra, in perioada 3 iulie -16 iulie si este al treilea de Grand Slam al anului. In Romania, competitia va fi transmisa in direct pe Eurosport.