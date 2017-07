WTA: Punctele tari si punctele slabe ale Simonei Halep inainte de Wimbledon - "Cat de bine a reusit sa isi indeparteze demonii de la Roland Garros?"

"Simona Halep vine pe iarba londoneza dupa cea mai buna perioada din viata ei, in care s-a impus la Madrid si a atins finale la Roma si Roland Garros. Ultima oara cand a jucat finala la Roland Garros, a ajuns in semifinale la Wimbledon. La Eastbourne, Halep a obtinut doua victorii in trei seturi inainte de a ceda in fata oboselii din duelul cu Wozniacki, al doilea ei meci din acea zi. Halep ar putea realiza o noua performanta remarcabila peste Canalul Manecii daca va reusi sa treaca de adversarele din primele runde, Marketa Vondrousova, Carla Suarez Navarro sau Eugenie Bouchard","Cat de bine a reusit Halep sa isi indeparteze demonii de la Roland Garros? Era la noua puncte de primul sau titlu major, dar si-a vazut visul spulberat de o Jelena Ostapenko in zi mare. Wimbledon o pune pe suprafata pe care se simte cel mai putin bine, iar o Vondrousova sau o Bouchard ar putea adopta strategia letonei pentru a trece de apararea Simonei. La Eastbourne a intrat pe teren dorind sa le invinga pe Duan Ying-Ying si Tsvetana Pironkova, dar presiunea unui turneu de Grand Slam si adversarele inspirate ii pun altfel de probleme", a adaugat WTA.In primul tur de la Wimbledon, Simona Halep se va duela cu Marina Erakovic (Noua Zeelanda, locul 129 WTA), venita din calificari. Cele doua jucatoare s-au mai intalnit o singura data, in 2015, in turul I al US Open, cand jucatoarea de origine croata a abandonat cand romanca avea 6-2, 3-0 pe tabela.In varsta de 29 de ani, Marina Erakovic, fosta numarul 39 mondial, a ajuns pe tabloul principal la Wimbledon dupa ce le-a invins pe elvetianca Amra Sadikovic, locul 221 WTA, cu 4-6, 6-3, 6-2, pe suedeza Rebecca Peterson, locul 172 WTA, cu 6-1, 7-5, si pe australianca Destanee Aiava, locul 170 WTA, cu 6-3, 6-2.Cel mai bun rezultat al neo-zeelandezei la Wimbledon este calificarea in turul al treilea, in 2008, 2013 si 2016. Ea nu a trecut de turul al treilea la un Grand Slam.Aparitii la Wimbledon: 6 (4 victorii - 5 infrangeri)Cel mai bun rezultat: Turul II (2013-2016)Aparitii la Wimbledon: 7 (11-6)Cel mai bun rezultat: semifinale (2014)Aparitii la Wimbledon: 10 (29-7)Cel mai bun rezultat: campioana (2011, 2014)Aparitii la Wimbledon: 3 (1-2)Cel mai bun rezultat: Turul II (2015)Aparitii la Wimbledon: 20 (81-14)Cel mai bun rezultat: campioana (2000-2001, 2005, 2007-2008).Turul 1: Marina ErakovicTurul 2: Maia/RobsonTurul 3: Carla Suarez Navarro/BouchardTurul 4: Vesnina/AzarenkaSferturi: Kvitova/KontaSemifinale: Svitolina/Ostapenko/Venus WilliamsFinala: Kerber/Karolina Pliskova/Wozniacki.1 KERBER, Angelique (GER)2 HALEP, Simona (ROU)3 PLISKOVA, Karolina (CZE)4 SVITOLINA, Elina (UKR)5 WOZNIACKI, Caroline (DEN)6 KONTA, Johanna (GBR)7 KUZNETSOVA, Svetlana (RUS)8 CIBULKOVA, Dominika (SVK)9 RADWANSKA, Agnieszka (POL)10 WILLIAMS, Venus (USA)11 KVITOVA, Petra (CZE)12 MLADENOVIC, Kristina (FRA)13 OSTAPENKO, Jelena (LAT)14 MUGURUZA, Garbine (ESP)15 VESNINA, Elena (RUS)16 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS)17 KEYS, Madison (USA)18 SEVASTOVA, Anastasija (LAT)19 BACSINSZKY, Timea (SUI)20 GAVRILOVA, Daria (AUS)21 GARCIA, Caroline (FRA)22 STRYCOVA, Barbora (CZE)23 BERTENS, Kiki (NED)24 VANDEWEGHE, Coco (USA)25 SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP)26 LUCIC-BARONI, Mirjana (CRO)27 KONJUH, Ana (CRO)28 DAVIS, Lauren (USA)29 KASATKINA, Daria (RUS)30 ZHANG, Shuai (CHN)31 VINCI, Roberta (ITA)32 SAFAROVA, Lucie (CZE)Turneul de la Wimbledon se desfasoara la Londra, in perioada 3 iulie -16 iulie si este al treilea de Grand Slam al anului. In Romania, competitia va fi transmisa in direct de Eurosport.