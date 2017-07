Mesajul lui Venus Williams dupa ce a fost implicata intr-un accident mortal: "Sunt devastata si cu inima zdrobita"

"Sunt devastata si cu inima zdrobita din cauza accidentului. Sincere condoleante familiei si prietenilor lui Jerome Barson. Voi continua sa trimit gandurile si rugaciunile mele", a scris Venus Williams pe Facebook.Venus Williams, locul 11 WTA, a fost implicata intr-un accident rutier la 9 iunie soldat cu decesul dupa doua saptamani al lui Jerome Barson in varsta de 78 de ani. Ea a fost data in judecata, vineri, de familia barbatului. Familia lui Jerome Barson a precizat, in plangerea depusa, ca Williams a dat dovada de neglijenta la volan si a provocat accidentul.Benson a murit la 22 iunie, dupa ce vehiculul in care se afla a fost lovit de masina de teren condusa de sportiva, intr-o intersectie din zona Palm Beach Gardens.Avocatul sportivei, Malcolm Cunningham, a declarat ca Venus Williams a intrat in intersectie pe culoarea verde si circula cu viteza redusa, insa, conform raportului politiei, jucatoarea nu a acordat prioritate.Venus Williams va participa saptamana viitoare la turneul de Grand Slam de la Wimbledon, competitie la care va juca in primul tur cu sportiva belgiana Elise Mertens.Williams, in varsta de 37 de ani, a castigat de cinci ori turneul de la Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).