ATP Eastbourne: Novak Djokovic a cucerit al doilea sau titlu din acest an

Djokovic a avut nevoie de o ora si 17 minute pentru a-si adjudeca pentru prima data trofeul de la Eastbourne.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 14-0 pentru Novak Djokovic.Acesta este titlul cu numarul 68 din cariera lui Novak Djokovic. De-a lungul timpului, sarbul a mai disputat alte 30 de finale. In acest an, fostul lider mondial s-a mai impus la Doha , unde a trecut in finala de britanicul Andy Murray (scor 6-3, 5-7, 6-4) si a mai ajuns pana in ultimul act al turneului de la Roma , fiind invins de germanul Alexander Zverev (scor 6-4, 6-3).Gael Monfils are in palmares sase trofee, ultimul fiind cucerit in 2016, la Washington.Pentru succesul de la Eastbourne, Novak Djokovici va primi 250 de puncte ATP si un cec in valoare de 113.330 de dolari, in timp ce Gael Monfils va incasa 59.690 de dolari si 150 de puncte ATP."Am jucat de 14 ori si scorul e 14-0, deci felicitari din nou", a spus jucatorul francez, la finalul meciului."Este cea mai buna pregatire posibila pentru Wimbledon si sper sa continui la fel de acum inainte", a declarat Djokovic, care, in acelasi timp, a anuntat ca Mario Ancic va face parte din staff-ul sau la Londra, alaturi de Andre Agassi, potrivit Digi Sport.