Karolina Pliskova a castigat turneul WTA de la Eastbourne

Partida a durat o ora si 22 minute.A fost a sasea intalnire intre Pliskova si Wozniacki, jucatoarea din Cehia aflandu-se la a doua victorie. Cele doua sportive s-au mai confruntat in acest an de doua ori: in finala turneului de la Doha, unde castig de cauza a avut tot Pliskova (scor 6-3, 6-4) si in semifinalele turneului de la Miami, scor 5-7, 6-1, 6-1 pentru Caroline Wozniacki.Karolina Plsikova (25 de ani) si-a trecut in palmares al noualea titlu din cariera si al treilea din acest an, dupa cele de la Brisbane si Doha.In sferturile turneului de la Eastbourne, Wozniacki a invins-o pe Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul doi, scor 5-7, 6-4, 6-1.Wozniacki (26 de ani) a mai jucat in acest an alte trei finale, toate pierdute: la Miami, scor 6-4, 6-3 cu Johanna Konta, la Dubai, scor 6-4, 6-2 cu Elina Svitolina, la Doha, scor 6-3, 6-4 cu Karolina Pliskova. De-a lungul carierei, daneza a castigat 25 de turnee si a mai disputat alte 20 de finale.Jucatoarea din Danemarca s-a impus la Eastbourne in 2009, cand a invins-o in finala pe frantuzoaica Virginie Razzano.