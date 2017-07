Wimbledon: Simona Halep va juca in primul tur cu Marina Erakovic

Halep a mai jucat cu Erakovic in 2015, in turul I al US Open, cand jucatoarea de origine croata a abandonat cand romanca avea 6-2, 3-0 pe tabela.In varsta de 29 de ani, Marina Erakovic, fosta numarul 39 mondial, a ajuns pe tabloul principal la Wimbledon dupa ce le-a invins pe elvetianca Amra Sadikovic, locul 221 WTA, cu 4-6, 6-3, 6-2, pe suedeza Rebecca Peterson, locul 172 WTA, cu 6-1, 7-5, si pe australianca Destanee Aiava, locul 170 WTA, cu 6-3, 6-2.Cel mai bun rezultat al neo-zeelandezei la Wimbledon este calificarea in turul al treilea, in 2008, 2013 si 2016. Ea nu a trecut de turul al treilea la un Grand Slam.Halep a fost sfertfinalista anul trecut la Wimbledon si semifinalista in 2014. In 2015, Simona Halep a parasit competitia in primul tur, fiind invinsa de Jana Cepelova Daca va trece in turul doi, Halep va juca impotriva invingatoarei partidei dintre Beatriz Haddad Maia (Brazilia), locul 96 WTA, si Laura Robson (Marea Britanie), pozitia 188 in clasamentul mondial. In turul trei, Simona ar putea sa o intalneasca pe castigatoarea dintre Carla Suarez-Navarro (Spania) si Eugenie Bouchard (Canada)In cazul in care favoritele se impun, Halep o va intalni pe Elena Vesnina (Rusia) in optimi, pe castigatoarea dintre Johanna Konta (Marea Britanie) si Petra Kvitova (Cehia) in sferturi de finala si pe invingatoarea dintre Dominika Cibulkova (Slovacia) si Elina Svitolina (Ucraina) in semifinale.Simona Halep (2 WTA) - Marina Erakovic (Noua Zeelanda, 129 WTA)Monica Niculescu (51 WTA) - Magdalena Rybarikova (Slovacia, 85 WTA)Sorana Cirstea (62 WTA) - Kiki Bertens (Olanda, 24 WTA)Irina-Camelia Begu (69 WTA) - Naomi Broady (Marea Britanie, 108 WTA)Ana Bogdan (114 WTA) - Ying-Ying Duan (China, 64 WTA).Kerber - FalconiHalep - ErakovicKa Pliskova - RodinaSvitolina v BartyWozniacki - BabosKonta - HsiehKuzntsova - JabeurCibulkova - PetkovicRadwanska - JankovicVenus Williams - MertensKvitova - LarssonMladenovic - ParmentierOstapenko - SasnovichMuguruza - AlexandrovaVesnina - BlinkovaPavlyuchenkova - RodionovaKeys - HibinoSevastova - PutintsevaBacsinszky - PuigGavrilova - MarticGarcia - CepelovaStrycova - CepedeBertens - CirsteaVandeweghe - BarthelSuarez Navarro - Bouchard etc.Si Marius Copil, locul 85 ATP, si-a aflat adversarul din turul I, acesta fiind germanul de 27 de ani Peter Gojowczyk, locul 140 ATP, venit din calificari si prezent in premiera pe tabloul principal la Wimbledon.Mirza Basici din Bosnia-Hertegovina, locul 163 ATP, sarbul Nikola Milojevici, locul 177 ATP, si slovacul Lukas Lacko, locul 103 ATP, au fost jucatorii eliminati in calificari de adversarul lui Copil.