Irina-Camelia Begu, invinsa in finala turneului ITF de la Southsea

Begu (26 ani, 69 WTA), principala favorita a turneului, a fost intrecuta de Tatjana Maria (29 ani, 93 WTA) intr-o ora si 20 de minute. Ambele jucatoare au disputat vineri si semifinalele, Begu invingand-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (22 ani, 78 WTA), cu 6-1, 3-6, 6-1.Begu si Maria (fosta Malek) s-au intalnit de doua ori pana acum, ambele meciuri anul acesta, germanca invingand la Rabat, in 2017, cu 6-3, 6-1, in primul tur, iar Irina la Istanbul, tot in primul tur, cu 1-6, 6-1, 7-5.