Venus Williams a fost implicata intr-un accident auto soldat cu un deces

Jucatoarea de tenis americanca Venus Williams a fost implicata pe data de 9 iunie intr-un accident auto care s-a soldat cu victime. Atunci, un barbat de 78 de ani si sotia acestuia au fost transportati de urgenta la spital, iar peste doua saptamani barbatul a decedat, potrivit BBC. Un purtator de cuvant al politiei din Palm Beach Gardens din Florida a confirmat pentru BBC ca investigheaza un accident fatal in care a fost implicata Venus.Potrivit TMZ, care a relatat cazul, politia crede ca a fost vina lui Venus, dar avocatul ei sustine ca a fost un accident.Omul care a decedat, Jerome Barson, se afla in masina cu sotia lui care conducea printr-o intersectie atunci cand s-a intamplat coliziunea.Williams ar fi intrat brusc in calea lor, potrivit declaratiilor martorilor aflate intr-un raport al politiei obtinut de mass-media din SUA.