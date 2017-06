​WTA Eastbourne: Simona Halep a pierdut meciul din sferturi impotriva Carolinei Wozniacki

Intalnirea a inceput cu un ritm de meci demostrativ, capatand pe parcurs tensiune si echilibru. Wozniacki petrecuse pe teren, joi, inaintea acestei partide, o ora si trei minute, in meciul cu Elena Vesnina, in timp ce Halep a stat o jumatate de ora in plus, cu Tsvetana Pironkova. Doar doua ore si un sfert a avut jucatoarea din Constanta intre partida din optimi si cea din sferturi, din cauza unui program dereglat de ploaia care a cazut in ultimele zile la Eastbourne. Astfel, daneza a fost mai proaspata la inceput, mai agresiva si mai precisa. De partea cealalta, Halep a jucat relaxata, dar si-a "radicalizat" evolutia odata cu trecerea timpului. Nivelul jocului romancei a crescut constant, apropiindu-se de maximum si devenind principalul furnizor de spectacol pe arena centrala de la Devonshire Park. Din pacate pentru ea, energia a parasit-o la fel de repede, in partea a doua a meciului, dupa ce a condus cu 7-5 si 3-0, apoi 4-2, in setul secund.Wozniacki a servit prima si a condus cu 40-0, Halep a intors ghemul si a facut break. Daneza a luat apoi trei ghemuri la rand. Ea a condus cu 4-1 si 5-2 si aici s-a blocat. O perioada, nu i-a mai iesit nimic, pentru ca de partea cealalta a fileului s-a produs o metamorfoza. Pe fondul unui joc nu foarte rau al rivalei, sportiva romana a alergat dintr-o parte intr-alta a terenului, a fost inspirata, alegand cele mai potrivite lovituri, a punctat cu precizie chirugicala, transformand-o pe Wozniacki intr-o jucatoare fara replica. Au rezultat opt ghemuri castigate la rand de Halep. Dupa primele cinci, setul I a intrat in palmaresul ei, cu 7-5, dupa 45 de minute.Wozniacki a dat din nou semne de prezenta pe tabela la scorul de 0-3, dupa ce si-a pierdut serviciul de doua ori. Fostul lider WTA a reintrat in joc cu un rebreak, consolidat cu serviciul. Halep a pus pe revenirea adversarei, ridicand scorul la 4-2. Wozniacki si-a deblocat revenirea cu patru ghemuri obtinute consecutiv. Astfel, ea a trimis meciul in decisiv, dupa 6-4 si dupa alte 42 de minute de joc.Al treilea set a fost unul fara istoric, desi a inceput cu un break reusit de Halep. Wozniacki a facut rebreak si a mai castigat alte cinci ghemuri, punand capat meiciului cu 6-1, dupa o ora si 54 de minute de joc.In penultimul act, Wozniacki va evolua cu britanica Heather Watson, locul 126 WTA, beneficiara a unui wild card, sau cu sportiva ceha Barbora Strycova, locul 23 WTA.Calificarea in sferturi este recompensata cu un premiu de 18.940 de dolari si cu 100 de puncte WTA.Simonei Halep rateaza in aceasta saptamana oportunitatea de a lua locul germanei Angelique Kerber in fruntea ierarhiei WTA. Romanca va evolua, de luni, la al treilea Grand Slam al anului, la Wimbledon.