WTA Eastbourne: Simona Halep a revenit in meciul cu Tsvetana Pironkova si s-a calificat in sferturi, unde va juca, tot astazi, cu Caroline Wozniacki

Meciul cu Pironkova a fost oprit miercuri, din cauza ploii, la scorul de 7-6 (6), 2-1, 40-30, pentru jucatoarea bulgara. Cu o evolutie stearsa, fara rabdare si concentrare, Halep risipise pana sa inceapa ploaia sapte mingi de set.Joi, sportiva romana a intrat cu o alta atitudine pe teren. A jucat mai motivata, mai calma, a facut mai mult efort, a fost agresiva, a trimis mingea pe marginile terenului, punandu-si adversara sub presiune.La reluarea meciului, pe serviciul rivalei, Halep a avut o minge de rebreak si de egalare la 2, dar bulgaroaica a anulat-o si s-a desprins la 3-1. A urmat o serie de patru ghemuri castigate la rand de romanca, astfel ca scorul a devenit 5-3. Insa ea nu a concretizat avantajul break-ului, pentru ca Pironkova nu a cedat si cu un joc defensiv foarte bun, a trimis mereu mingea inapoi, iar Halep a gresit destul de mult. Semifinalista la Wimbledon in 2010, Pironkova a egalat la 5, apoi s-a ajuns din nou in tie-break. De data aceasta, Halep nu a mai ratat setul, pe care l-a castigat cu 7-6 (7-4), dupa 46 de minute jucate joi.Decisivul a continuat in aceeasi nota de echilibru. Ghemurile au fost lungi, la fel schimburile de mingi, cele doua jucatoare muncind mult pentru fiecare punct. Pironkova, fosta ocupanta a locului 31 mondial, si-a continuat evolutia consistenta si a reusit prima break-ul la 3-2 pentru ea, dar nu l-a consolidat cu serviciul. Halep a facut rebreak si a egalat la 4. La 5-5, a venit randul Simonei Halep sa se desprinda pe serviciul adversarei. Apoi romanca a servit pentru set si l-a inchis cu 7-5, dupa doua ore si 40 de minute, timp total de joc.In finalul acestui meci, Halep a parut ca acuza probleme la glezna la care s-a accidentat la Roma.In sferturi, Halep va evolua cu daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6. Scorul partidelor directe este 2-2, dar ele nu s-au mai intalnit din 2015. Aceasta partida se va disputa tot joi, dupa ora 18.00 (ora Romaniei).Calificarea in sferturi este recompensata cu un premiu de 18.940 de dolari si cu 100 de puncte WTA.In functie de rezultatele Simonei Halep si de cele ale germanei Angelique Kerber la acest turneu, romanca poate urca in premiera pe locul I WTA.