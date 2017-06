Wimbledon: Mihaela Buzarnescu, in turul al doilea al calificarilor

Buzarnescu (29 ani, 213 WTA), ajunsa la a 11-a victorie consecutiva, s-a impus dupa doua ore si 52 de minute de joc in fata olandezei (26 ani, 156 WTA), meciul fiind intrerupt de ploaie la 6-6, in setul al doilea.Buzarnescu venea dupa doua titluri ITF de 60.000 de dolari consecutive, la Hodmezovasarhely (Ungaria, zgura) si Izmir (Turcia, hard).Romanca si-a asigurat un cec de 8.750 lire sterline si 20 de puncte WTA. In turul secund, Mihaela o va infrunta pe invingatoarea dintre turcoaica Basak Eraydin (23 ani, 195 WTA) si croata Petra Martic (26 ani, 134 WTA). Pe Eraydin, Buzarnescu a invins-o saptamana trecuta, la Izmir, cu 7-6 (3), 6-2, in optimi.