WTA Eastbourne: Sorana Cirstea, invinsa categoric de Johanna Konta in turul doi

Partida a durat o ora si 13 minute.Cirstea a fost invinsa de Konta si in urma cu doua luni, scor 6-2, 6-3, la meciul de la Mamaia, din Cupa Federatiei, partida marcata de incidente.In acest moment pe tabloul principal la Eastbourne mai este prezenta doar Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2. La ora transmiterii acestei stiri, Halep joaca in optimi impotriva Tvetanei Pironkova, locul 149 WTA, invingatoare in turul doi, cu 6-0, 6-4, in fata Monicai Niculescu, locul 51 WTA.