​LIVESCORE Simona Halep vs Tsvetana Pironkova 5-4

Meciul a inceput cu Tsvetana Pironkova la serviciu. Bulgaroaica se impune fara emotii pe propriul serviciu, cedandu-i un singur punct jucatoarei noastre. Halep serveste bine si egaleaza situatia pe tabela. Romanca preia initiativa si castiga la zero urmatoarele doua game-uri. Este 3-1 pentru numarul 2 WTA. Bulgaroaica raspunde si ea in acelasi mod, cu un game alb, si se apropie la 3-2. Este randul jucatoarei noastre sa isi faca serviciul la zero. Ritmul jocului este unul foarte rapid, continua seria game-urilor albe - al doilea pentru bulgaroaica. Este 4-3 pentru Halep, care are avantajul break-ului. Simona continua jocul consistent pe propriul serviciu si se afla la un game distanta de castigarea primului set. Pironkova a condus cu 40-0, Halep a reusit sa revina la 40-30, dar game-ul i-a revenit in cele din urma jucatoarei din Bulgaria.Atat pentru Halep, cat si pentru Pironkova va fi al doilea meci de astazi. Ploaia a dat peste cap programul zilei de marti, astfel ca jucatoarele au fost nevoite sa dispute miercuri cate doua partide.Halep si Pironkova s-au mai confruntat o singura data, in 2015, in optimi la Dubai, Simona castigand cu 6-4, 6-3.In turul doi, Tsvetana Pironkova a invins-o pe Monica Niculescu (51 WTA), scor 6-0, 6-4, dupa o ora si doua minute de joc.Barbora Strycova - 11-Garbine Muguruza Blanco 6-1 6-09-Kristina Mladenovic - Zhang Shuai 6-0 6-41-Angelique Kerber - Kristyna Pliskova 4-6 6-1 7-512-Elena Vesnina - Veronica Cepede Royg 6-3 6-37-Svetlana Kuznetsova - Mona Barthel 4-6 7-5 6-22-Simona Halep - Duan Yingying 3-6 6-3 6-2Tsvetana Pironkova - Monica Niculescu 6-0 6-4."Aegon Tennis Eastbourne" se disputa in perioada 25 iunie - 1 iulie, pe iarba. Ultima castigatoare este Dominika Cibulkova. Competitia face parte din categoria "WTA Premier" si are premii totale in valoare de $753,900.