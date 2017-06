​WTA Eastbourne: Simona Halep, in optimi dupa ce a invins-o pe Ying-Ying Duan

Another fine winner from @Simona_Halep! #AegonInternational pic.twitter.com/0YhLjv1Lh3 — WTA (@WTA) 28 iunie 2017

Confruntarea dintre Halep si Daun a inceput marti, dar a fost intrerupta din cauza ploii, in primul set, la scorul de 2-1 pentru jucatoarea din China.Partida a durat o ora si 44 de minute.In optimi, Halep o va intalni pe Tsvetana Pironkova (Bulgaria, locul 149 WTA), jucatoarea care a invins-o pe Monica Niculescu (51 WTA), scor 6-0, 6-4, dupa o ora si doua minute de joc. Partida dintre Halep si Pironkova se va disputa tot miercuri, dar nu mai devreme de ora 18:30, fiind al patrulea meci de pe Terenul 4.Calificarea in optimi la Eastbourne este recompensata cu 9.850 de dolari si cu 55 de puncte WTA."A fost greu sa joc azi. Sunt foarte fericita. Abia astept sa joc din nou astazi. Ma simt foarte bine. Imi plac terenurile si vreau sa castig fiecare meci.Dupa Roland Garros a fost o perioada in care m-am simtit bine si ma bucur ca am revenit pe teren. Vreau sa castigt toate meciurile pe care le joc",Tot miercuri, Sorana Cirstea, locul 62 WTA, o va intalni pe Johanna Konta, locul 7 WTA si cap de serie numarul 5. Partida este a treia pe terenul central si va incepe dupa ora 16.00.In functie de rezultatele Simonei Halep si de cele ale germanei Angelique Kerber la acest turneu, romnaca poate urca in premiera pe locul I WTA."Aegon Tennis Eastbourne" se disputa in perioada 25 iunie - 1 iulie, pe iarba. Ultima castigatoare este Dominika Cibulkova. Competitia face parte din categoria "WTA Premier" si are premii totale in valoare de $753,900.