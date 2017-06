Wimbledon: Patricia Maria Tig si Irina Maria Bara, eliminate in primul tur al calificarilor

Tig, cap de serie numarul 7 in calificari, a fost invinsa, in runda inaugurala, cu scorul de 7-6 (1), 6-3, dupa o ora si 33 de minute, de Anastasia Potapova (Rusia), locul 294 WTA.Bara a fost intrecuta, in primul tur al calificarilor, cu scorul de 6-4, 6-4, dupa o ora si 36 de minute, de Barbara Haas (Austria), pozitia 178 in clasamentul mondial.In calificarile de la Wimbledon va mai juca si Mihaela Buzarnescu, locul 213 WTA, care o va intalni, in runda inaugurala, pe Arantxa Rus (Olanda), pozitia 156 in clasamentul mondial.