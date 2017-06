Simona Halep este inca afectata de finala pierduta la Roland Garros: "Gandul care ma apasa cel mai mult este ca la set si 3-0 puteam sa iau game-ul acela"

"Sunt relaxata, sunt pregatita sa incep din nou. Sunt inca trista, dar e normal. Am inca, inainte sa adorm, ganduri despre finala, dar e bine si ma tine concentrata. Gandul care ma apasa cel mai mult este ca la set si 3-0 puteam sa iau game-ul acela, in care am avut atat de multe mingi de break. Acum ma gandesc ca puteam sa lovesc mingea, returul, serviciul al doilea, dar nu am facut-o. De fapt, asta ma omoara. Cred ca am facut bine, dar acele retururi ar fi trebuit sa le fructific. Acesta este singurul regret. Primele zile acasa au fost grele, nu m-am bucurat prea mult de ele. Apoi, in vacanta, m-am relaxat. Am stat cu mine insami, punandu-mi gandurile in ordine. Am luat partea pozitiva: am avut un un sezon de zgura foarte bun, am castigat multe meciuri impotriva unor jucatoare bune. Nu am de ce sa ma plang. Doar ca data viitoare, daca voi fi in aceeasi situatie, va trebui sa fiu mai curajoasa", a declarat Halep, luni, la Eastborune, potrivit Tennis World.Insa gandul de a deveni in premiera numarul 1 mondial o motiveaza foarte mult pe Halep."Acum ca sunt atat de aproape, imi vine mai mult in minte si in sufletul meu. Vreau cu adevarat sa ajung acolo. Sunt aproape, dar inca departe in acelasi timp. Asa ca trebuie sa o iau meci cu meci si sa fac totul ca sa devin numarul 1. O sa fie un lucru mare pentru mine", a precizat ea.Marti, Halep joaca in mansa a doua a turneului de la Eastbourne, faza in care a fost acceptata direct in calitate de cap de serie numarul 2. Partida cu Ying-Ying Duan a fost intrerupta, la scorul de 1-2, din cauza ploii. Acesta este primul meci pe care Simona Halep il joaca dupa ce a pierdut finala French Open.