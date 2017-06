LIVESCORE Simona Halep vs Ying-Ying Duan 1-2/ Meciul este intrerupt din cauza ploii

Meciul a inceput cu Ying-Ying Duan la serviciu. Game alb reusit de chinezoaica in debutul partidei. Duan fructifica prima minge de break pe care o are si conduce cu 2-0. Halep a castigat un singur punct in primele doua game-uri. Romanca reuseste re-break-ul, dupa un game in care a cedat un singur punct si si-a pus in dificultate adversara.A inceput ploaia la Eastbourne, iar cele doua jucatoare merg la vestiare.Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana in prezent.Pentru Halep, acesta va fi primul meci pe care il va disputa dupa ce a pierdut finala de la Roland GarrosIn functie de rezultatele ei si de cele ale germanei Angelique Kerber la acest turneu, Simona Halep poate urca in premiera pe locul I WTA."Aegon Tennis Eastbourne" se disputa in perioada 25 iunie - 1 iulie, pe iarba. Ultima castigatoare este Dominika Cibulkova. Competitia face parte din categoria "WTA Premier" si are premii totale in valoare de $753,900.