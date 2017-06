Serena Williams ii raspunde lui John McEnroe: "N-am jucat cu niciun baiat din circuitul ATP si nici nu am timp de asa ceva"

"Draga John, te ador si te respect, insa te rog sa ma tii departe de comentariile tale care nu sunt sustinute de fapte. N-am jucat niciodata contra cuiva aflat acolo si nici nu am timp pentru asa ceva. Respecta-mi viata privata, mai ales acum cand astept un copil. O zi buna, domnule", a fost mesajul Serenei Williams pentru McEnroe.Fostul tenismen John McEnroe a declarat, duminica, la postul american de radio NPR, ca Serena Williams ar ocupa un loc in jurul pozitiei 700 daca ar juca in circuitul masculin."Daca ar juca in circuitul masculin, Serena Williams ar fi in jurul locului 700. Asta nu inseamna ca ea nu este o jucatoare incredibila. Ea i-ar putea bate in anumite zile pe unii baieti, deoarece are o putere mentala incredibila. Dar daca ar trebui sa joace in circuitul masculin in fiecare zi ar fi alta poveste", a spus McEnroe, fost lider in clasamentul ATP, potrivit News.ro.Serena Williams, in varsta de 35 de ani, care si-a intrerupt temporar cariera fiind insarcinata, a castigat 72 de titluri in cariera, dintre care 23 de Grand Slam, si a fost lider in clasamentul WTA timp de 319 saptamani. In fata americancei se afla Margaret Court, cu 24 de titluri majore, insa australianca a castigat doar 11 in Era Open a tenisului.Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017), Roland Garros (2002, 2013, 2015), Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).1 Serena Williams 23 (7 AO, 3 RG, 7 W, 6 USOpen)2 Steffi Graf 22 (4 AO, 6 RG, 7 W, 5 USOpen)3 Chris Evert 18 (2 AO, 7 RG, 3 W, 6 USOpen) etc.John McEnroe (58 de ani) a castigat sapte trofee de Grand Slam in cariera: patru la US Open si trei la Wimbledon.