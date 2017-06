Wimbledon: Trei romance vor juca marti in calificari

Patricia Tig (22 ani, 118 WTA), cap de serie numarul 17, va juca in primul tur preliminar cu rusoaica Anastasia Potapova (16 ani, 294 WTA).Mihaela Buzarnescu (29 ani, 213 WTA), care vine dupa zece victorii consecutive si doua titluri ITF de 60.000 de dolari, la Hodmezovasarhely (Ungaria, zgura) si Izmir (Turcia, hard), o va infrunta pe olandeza Arantxa Rus (26 ani, 156 WTA).Irina Bara (22 ani, 211 WTA) o are ca adversara pe austriaca Barbara Haas (22 ani, 178 WTA). Cele doua s-au mai intalnit in 2015, in prima runda a unui turneu ITF la Sofia (25.000 dolari), Haas castigand cu 4-6, 6-4, 6-1.Romania va avea cinci jucatoare direct pe tabloul principal de simplu la Wimbledon, Simona Halep, Monica Niculescu, Sorana Cirstea, Irina-Camelia Begu si Ana Bogdan (premiera pentru ea).Daca in calificarile masculine nu evolueaza niciun roman, in schimb Marius Copil a intrat direct pe tabloul principal, o premiera pentru el la un turneu de Grand Slam.