WTA Eastbourne: Petra Kvitova s-a retras din competitie - Monica Niculescu o va intalni in turul doi pe Tsvetana Pironkova

Kvitova, care a castigat, duminica, turneul de la Birmingham, primul ei succes dupa ce a fost ranita la mana de un hot, in decembrie 2016, a invocat la Eastbourne o accidentare la muschii abdominali.Sportiva ceha, dubla castigatoare la Wimbledon, va fi inlocuita pe tabloul principal de bulgaroaica Tsvetana Pironkova, locul 149 WTA, ca lucky loser. Pironkova va fi astfel adversara Monica Niculescu in turul al doilea.Petra Kvitova era pe partea de tabloul a Simonei Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2. Ele s-ar fi putut intalni in optimi, daca ar fi castigat meciurile din turul secund. Acum, daca Niculescu va trece de Pironkova, ea o va intalni pe Halep in optimi, in cazul in care a doua jucatoare a lumii o va depasi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, locul 64 WTA.Heather Watson - 4-Dominika Cibulkova 7-5 6-43-Karolina Pliskova - Alison Riske 6-4 6-3Barbora Strycova - Eugenie Bouchard 6-3 3-6 6-2Zhang Shuai - Varvara Lepchenko 6-2 6-1Peng Shuai - Francesca Schiavone 6-3 6-4Veronica Cepede Royg - Hsieh Su-Wei 4-6 6-3 6-3Naomi Osaka - Risa Ozaki 6-0 6-1Kristyna Pliskova - Naomi Broady 6-2 6-7(7) 6-1Sorana Cirstea - Katerina Siniakova 6-3 6-2Duan Yingying - Christina McHale 6-3 4-0 (abandon McHale)