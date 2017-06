WTA Eastbourne: Ying-Ying Duan, adversara Simonei Halep in turul al doilea

In turul al doilea, Duan va evolua impotriva Simonei Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2. Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana in prezent.Pentru Halep, acesta va fi primul meci pe care il va juca dupa ce a pierdut finala French Open. In functie de rezultatele ei si de cele ale germanei Angelique Kerber la acest turneu, Simona Halep poate urca in premiera pe locul I WTA.