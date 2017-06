John McEnroe: "Serena Williams ar fi in jurul locului 700 daca ar juca in circuitul masculin"

"Daca ar juca in circuitul masculin, Serena Williams ar fi in jurul locului 700. Asta nu inseamna ca ea nu este o jucatoare incredibila. Ea i-ar putea bate in anumite zile pe unii baieti, deoarece are o putere mentala incredibila. Dar daca ar trebui sa joace in circuitul masculin in fiecare zi ar fi alta poveste", a spus McEnroe, fost lider in clasamentul ATP.Serena Williams, in varsta de 35 de ani, care si-a intrerupt temporar cariera fiind insarcinata, a castigat 72 de titluri in cariera, dintre care 23 de Grand Slam, si a fost lider in clasamentul WTA timp de 319 saptamani.